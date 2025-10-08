Un popular streamer defiende que los creadores pausen sus directos cuando aparecen anuncios

El streamer estadounidense CaseOh es una de las voces más destacadas del panorama actual de Twitch. Por eso no es de extrañar que sus palabras siempre tengan repercusión, y eso es lo que ha ocurrido con sus últimas declaraciones. Estas han generado un gran debate después de detener su retransmisión en mitad de una partida para esperar a que terminasen los anuncios que veían los espectadores no suscritos.

Aunque el gesto pretendía ser una muestra de empatía hacia quienes no pagan suscripción, algunos seguidores criticaron la pausa al considerar que rompía el ritmo del directo. El creador, que acumula miles de seguidores en la plataforma, decidió abrir una encuesta en su chat para preguntar si debía esperar o continuar.

La mayoría votó a favor de detener el juego, pero incluso así hubo quejas por parte de algunos suscriptores. Fue entonces cuando CaseOh decidió responder directamente a los comentarios negativos, defendiendo su postura con un mensaje que se ha viralizado en redes sociales.

CaseOh, a favor de parar los directos en los anuncios

“Ponte en su lugar, ¿no querrías que esperásemos por ti?”, dijo el streamer mientras se dirigía a los usuarios que se quejaban. “Es solo un minuto. Ellos no pueden participar en la conversación como nosotros, y hago esto una o dos veces por semana. ¡Dejad de llorar!”.

Cuando uno de sus suscriptores amenazó con cancelar su membresía, CaseOh incluso le animó a hacerlo. Acto seguido, defendió a los espectadores sin suscripción: “No puedes enfadarte con alguien por no gastar ocho dólares al mes en esta economía. No todo el mundo los tiene. Y si tú sí puedes, regala una suscripción a quien no pueda permitírselo”.

El clip ha generado un intenso debate sobre cómo los creadores deberían gestionar los anuncios en directo. Sin embargo, la mayoría de comentarios apoyaron la decisión de CaseOh, destacando su empatía y sentido común.