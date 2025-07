Kevin Feige confirma una importante actualización sobre la producción de 'Blade' con Mahershala Ali

Kevin Feige, el máximo responsable de Marvel Studios, ha explicado por qué el reinicio de Blade está tardando tanto en llegar al UCM. Ese es uno de los principales interrogantes que ha tratado de resolver, pero también qué es lo que busca Marvel Studios en esta película. Lo cierto es que este proyecto se anunció por primera vez en la Comic Con de San Diego de 2019, pero la verdad es que ni siquiera está cerca de estrenarse.

Después de la confirmación de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, no se espera el estreno de Blade hasta que concluya la Saga del Multiverso. Después de seis años de su anuncio, una cosa parece clara: Blade sigue en desarrollo. A pesar de ello, sin elenco completo ni guion confirmados, Blade parece estar pasando por una producción algo accidentada.

Blade sería una pieza clave en el futuro del UCM

Según ha confirmado Deadline, Kevin Feige reveló que ha habido hasta cuatro versiones diferentes de Blade en la franquicia de Marvel Studios. Al parecer, dos estarían ambientadas en el pasado y dos en la actualidad. El jefe de Marvel Studios confirmó que el guion actual de Blade se desarrolla en el presente y explicó que el estudio no quiere una película de acción convencional, sino que busca algo más:

"No queríamos ponerle un traje de cuero y que empezara a matar vampiros. Se puede empezar con un buen guion y convertirlo en uno excelente durante la producción, pero no confiábamos en poder hacerlo con Blade. No queríamos hacerle eso a Mahershala ni a nosotros mismos".

A estas alturas, los retrasos de Blade han cobrado cierto protagonismo en relación al debate sobre el reinicio de Marvel Studios. La lucha por encontrar el guion perfecto es aún más evidente si se tiene en cuenta que las películas de Blade protagonizadas por Wesley Snipes fueron enormemente populares. En ese momento, las peleas de Blade contra hordas de vampiros fueron suficientes para convertir al personaje en un icono en la gran pantalla.

Pero parece que Kevin Feige busca algo más. En lugar de una simple película de acción, Blade se perfila como una entrega revolucionaria que posicionaría a Eric Brooks como una figura clave en el futuro del UCM. Aún queda por revelar qué cualidades extraordinarias ofrecerá Blade para diferenciarse de la trilogía original. El reinicio de Blade no tiene fecha de estreno confirmada.