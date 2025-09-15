Leyendas Pokémon Z-A genera polémica con la obtención de algunas de sus megaevoluciones

El nuevo título Leyendas Pokémon Z-A, que se lanzará el 16 de octubre para Nintendo Switch y Switch 2, introduce una particularidad en torno a sus megaevoluciones que ha generado sorpresa entre la comunidad. Aunque las megaevoluciones regresan al juego, algunas no estarán disponibles desde el inicio en el modo historia; tres de ellas —Greninja, Delphox y Chesnaught— quedan reservadas para el modo competitivo, conocido como Club de Batalla Z-A. Según la web oficial de Leyendas Pokémon Z-A, esas megaevoluciones solo podrán desbloquearse dentro del Club de Batalla Z-A, ya sea al alcanzar un determinado rango en las partidas clasificatorias o como recompensa por ganar distintos encuentros. No se ha detallado aún cuántas victorias o qué rango exacto será necesario, lo que añade misterio sobre la curva de tiempo de acceso que los jugadores deberán asumir.

Además de esos cambios, se ha confirmado la llegada de la megaevolución de Malamar, Pokémon de tipo Siniestro/Psíquico que debutó en la sexta generación. Su diseño en esta versión refleja una estética oscura y elegante, con tentáculos ornamentados con patrones brillantes y un aura misteriosa que apunta a aportar variedad visual al repertorio de megaevoluciones. Al parecer, de manera previa al lanzamiento del juego, ya no se producirían más revelaciones a este respecto, por lo que los jugadores deberán aguardan para conocer más megaevoluciones.

Una decisión polémica que no convence a los jugadores

Este planteamiento supone una alteración respecto al sistema más clásico, en el que se espera que todas las megaevoluciones estén disponibles dentro de la progresión regular de la historia. La decisión de restringir algunas hasta el modo competitivo podría estar motivada por el deseo de fomentar el uso del Club de Batalla Z-A, incentivar la participación en el juego competitivo, y prolongar el interés por mecánicas especiales. También plantea preguntas sobre cómo afectará esto a la experiencia narrativa o de exploración para jugadores que prefieren jugar sin enfocarse en lo competitivo.

De esta manera, Leyendas Pokémon Z-A introduce un equilibrio entre la tradición de las megaevoluciones y un modelo en el que ciertas recompensas solo se obtienen participando activamente en modos clasificados. Esto podría cambiar la forma en que muchos fans abordan el juego, especialmente quienes esperaban disfrutar de todas las megaevoluciones durante el modo historia.