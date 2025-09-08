Pokémon revela cuál será la próxima Megaevolución en descubrirse y la fecha en la que lo hará

Leyendas Pokémon Z-A sigue avanzando hacia su lanzamiento el próximo 16 de octubre en el catálogo de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Con ello, Nintendo y The Pokémon Company ya han comenzado la promoción del título mediante la revelación de algunas de sus nuevas Megaevoluciones. Tras haber dado a conocer a Mega-Hawlucha, ahora ya está anticipando cuál será la siguiente en ser oficial.

Pokémon continúa su promoción frente a los rumores de un Nintendo Direct

Se ha anunciado, el Pokémon de tipo Psíquico/Siniestro, dentro de la campaña denominada "Mi Amigo Malamar". Esta iniciativa ha inundado las redes sociales con contenido variado, como vídeos, imágenes y elementos humorísticos, todo enfocado en destacar al carismático Pokémon como "amigo de todos". a sorpresa llega con la confirmación de una presentación especial programada para. Esta cita coincide con los tradicionales horarios empleados para revelar Megaevoluciones, lo que aumenta las expectativas de que pueda tratarse de una nueva incorporación a este grupo de forma temporal poderosa.

Cabe destacar que el anuncio ocurre en un miércoles, en contraste con los típicos jueves utilizados para este tipo de presentaciones. Esto podría ser una estrategia deliberada para evitar la superposición con un Nintendo Direct que también se rumorea tendrá lugar próximamente. Además, Mega-Malamar ha sido incluido en listados filtrados de potenciales Megaevoluciones asociados a Leyendas Pokémon: Z-A, junto a otras formas ya reveladas como Mega-Dragonite, Mega-Hawlucha y Mega-Victreebel. Por lo tanto, todas las cartas están sobre la mesa para descubrir esta nueva forma.

De este modo, mientras la campaña "Mi Amigo Malamar" despliega su carisma viral, todo apunta a que el próximo miércoles 10 de septiembre habrá una presentación significativa relacionada con Malamar, probablemente su Megaevolución, que marcaría una nueva incorporación destacada al universo de Megaevoluciones.