La llegada de GTA 6 a Nintendo Switch 2, más posible que nunca

Se intensifican los rumores sobre la llegada de GTA 6 a Nintendo Switch 2, tras nuevas afirmaciones desde círculos cercanos al desarrollo. Según el usuario Nash Weedle, quien ya ha ofrecido información veraz en otras ocasiones, Take-Two Interactive estaría considerando seriamente lanzar la próxima entrega de la saga Grand Theft Auto en la consola híbrida, lo que podría suponer un golpe importante para el catálogo de la máquina de nueva generación de la firma japonesa.

Desde la cúpula de Take-Two —según estas versiones— se ha señalado que las consolas de Nintendo ya no están destinadas únicamente a un público joven, lo que abre la puerta a títulos más maduros y ambiciosos. Se argumenta que Switch 2 podría recibir un apoyo más amplio por parte de la compañía, incluyendo franquicias que hasta ahora parecían impropias para esta plataforma.

Sin embargo, la posibilidad de que GTA 6 corra en Switch 2 no está exenta de dudas. Expertos técnicos han expresado escepticismo respecto a si el hardware de la consola sería capaz de sostener un juego tan exigente como GTA 6, especialmente en aspectos como iluminación, simulación y otros efectos complejos. Algunas estimaciones apuntan a que, para adaptarse a la consola, Rockstar podría tener que realizar recortes técnicos importantes.

Además, otras fuentes señalan que no existe una confirmación definitiva por parte de Rockstar o Take-Two. El CEO de Take-Two ha evitado dar detalles concretos sobre qué juegos llegarán a la nueva Switch, aunque ha asegurado que su apoyo será significativo. Por su parte, críticos recuerdan que las decisiones sobre lanzamientos en plataformas externas dependen tanto del potencial técnico como de la viabilidad comercial.

El nuevo retraso de GTA 6 abre una posibilidad para Switch 2

En paralelo, el retraso de GTA 6 hasta noviembre 2026 podría dar más tiempo a Rockstar para valorar una versión optimizada para Switch 2. Si finalmente se confirma, sería un movimiento estratégico muy potente: permitiría a Rockstar maximizar sus ventas aprovechando la base de usuarios de la nueva consola de Nintendo y posicionar GTA 6 como uno de sus lanzamientos multiplataforma más ambiciosos.

En definitiva, aunque la idea de ver GTA 6 en Switch 2 genera ilusión y muchas expectativas, por ahora sigue siendo un rumor. El equilibrio entre la capacidad técnica de la consola, los costes de desarrollo y la estrategia comercial de Take-Two será clave para saber si estas filtraciones se materializan en un anuncio real o se quedan en especulación.