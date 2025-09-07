Para mí, la mejor miniserie de fantasía es histórica: una joya de la animación que es insuperable

Creo que pocas miniseries de animación pueden compararse con Más allá del jardín, la producción que proviene de Cartoon Network. Y es que es una propuesta de fantasía que se merece todos los elogios que ha recibido. Estrenada por primera vez en 2014, el reparto de voces que da vida a los personajes es sobresaliente. Algunos de los actores con una participación destacada son Elijah Wood, quien interpreta a Wirt, o Melanie Lynskey, quien presta su voz a Beatrice.

Sí, puede que Más allá del jardín no sea la serie de fantasía más popular, pero sí que creo que es una de las mejores series de animación que se han emitido en televisión. Es una joya con una historia conmovedora que está llena de aventuras y personajes peculiares, así que resulta imposible no enamorarse de ella.

Una impecable propuesta de Cartoon Network

La serie tiene como protagonistas a dos hermanos, Greg y Wirt, que se pierden en un extraño bosque que deben recorrer para llegar a casa. Puede que Más allá del jardín resulte extraña en concepto, pero también es encantadora en muchos sentidos. A su vez, te puedo adelantar que la narrativa está marcada por el humor, pero en ciertos momentos también puede tornarse oscura, aterradora y escalofriante.

Asimismo, existen muchas series de fantasía que son consideradas obras maestras. La mayor parte de estas producciones son en acción real, pero esta serie con ese estilo de animación tan peculiar resalta. También es habitual que las series de fantasía suelan ser largas y extenderse varias temporadas. Eso siempre y cuando no las cancelen.

Por ese motivo, encontrar una serie corta que no deje esa sensación de insatisfacción no es sencillo. Por suerte, Más allá del jardín es una serie de fantasía excelente que puedes ver de una sentada, ya que solo tiene una decena de episodios que tienen poco más de diez minutos de duración. Y es que parte de la razón que explica por qué es tan buena es que ha sabido trascender el paso del tiempo.

Aunque no lo parezca, Más allá del jardín también es una serie de fantasía que resulta sorprendentemente profunda, con una trama compleja y giros que es difícil ver venir. Pese a que a simple vista es fácil juzgarla como una simple caricatura espeluznante, se esconden muchos detalles que puedes descubrir si prestas la suficiente atención. La tienes disponible en streaming, concretamente en el catálogo de HBO, así que no me la perdería.