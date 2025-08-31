Este cómico drama sobrenatural es una joya oculta: tiene un 96% en Rotten Tomatoes y está disponible en streaming

En el mundo de las series, encontrar producciones que convenzan por igual a la crítica y al público general no es tan habitual. Por eso, cuando una ficción recibe buenas valoraciones por ambos bandos significa que ha hecho muchas cosas bien. La mejor manera de encontrar estas joyas es en webs como Rotten Tomatoes, donde es complicado alcanzar las notas más altas.

En esta misma plataforma destaca una serie que ha conseguido una puntuación del 96%, rozando la perfección con una mezcla de géneros que, encima, es bastante poco frecuente. Esta comedia sobrenatural ha logrado enamorar a millones de espectadores mezclando situaciones cómicas con misterios que mantienen al espectador intrigado.

Fantasmas, humor y misterio en perfecta armonía

La trama de Fantasmas sigue a un joven matrimonio que hereda una mansión que, aparentemente, es perfecta para su nueva vida. Sin embargo, pronto descubren que la casa está habitada por fantasmas de distintas épocas, cada uno con su personalidad única y conflictos sin resolver. Este argumento, tan típico en otras historias de terror puro, aquí da lugar a situaciones divertidas y enredos mientras los vivos y los muertos intentan coexistir y comunicarse.

La historia se desarrolla en un contexto donde lo cotidiano se ve alterado por elementos que van más allá de lo común, teniendo la capacidad de sorprender todo el tiempo. Además, la narrativa se centra tanto en las relaciones entre los protagonistas vivos como en los secretos del pasado de los fantasmas, creando un equilibrio espectacular que consigue que el ritmo nunca decaiga.

Por otro lado, uno de los grandes aciertos de la serie es cómo maneja el tono, combinando el humor con pequeños toques de misterio y drama para hacer que cada personaje sea completo, complejo y se sienta vivo, aunque sea un fantasma.

Fantasmas está disponible en Movistar Plus+ y es una apuesta única, dotada de gran personalidad por su mezcla de comedia, misterio y elementos sobrenaturales. Se presenta como una serie ideal para quienes buscan humor inteligente, pero a la vez una historia capaz de sorprender.