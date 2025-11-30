Para mí es la mejor secuela de acción de la historia y ahora la puedes ver en streaming por solo 1 euro

Es normal pensar que las mejores películas de acción siempre son las más actuales. El mayor despliegue de recursos con el que se cuenta fruto del avance de la tecnología suele ayudar a que cada escena sea más espectacular. Sin embargo, para pensar en las películas del género que marcaron un antes y un después en la historia, hay que seguir retrocediendo unas cuantas décadas.

Y es que pocas han logrado lo que Terminator 2: El juicio final hizo en 1991, nada menos que redefinir por completo lo que el cine podía llegar a ser. Lo más sorprendente es que, tres décadas más tarde, sigue siendo una referencia absoluta, sobre todo en cómo construir una secuela que supera al original en todos los sentidos. La historia del T-800 regresando para proteger al joven John Connor continúa siendo uno de los hitos más influyentes del cine moderno.

En Terminator 2, James Cameron firmó una de las películas más redondas dentro del género de acción. La mezcla de ciencia ficción, espectáculo, emoción y un villano inolvidable convirtió esta entrega en una obra que resiste cualquier revisión. Arnold Schwarzenegger ofrece aquí una de las interpretaciones más icónicas de su carrera, transformando a un robot asesino en un protector casi paternal, mientras Linda Hamilton entrega una versión de Sarah Connor que cambió para siempre la imagen de lo que una heroína podía llegar a ser.

Una de las claves del éxito de Terminator 2, y esto es algo que se ha visto sobre todo con el tiempo, es la cantidad de escenas que han logrado quedarse grabadas en la memoria. La persecución del canal o la huida del hospital psiquiátrico han pasado a ser historia del cine. Pero más allá del espectáculo, la película mantiene un corazón emocional que la hace única. Su reflexión sobre el destino, la humanidad y la capacidad de cambiar el futuro sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en su estreno.

