Para mí, esta obra maestra de comedia hizo historia: el mejor contenido en streaming solo cuesta 1 euro

Existen algunas películas que están destinadas a hacer historia. Lo más sorprendente es que la comedia más aclamada de los últimos años acabó volviéndose un fenómeno cultural que sigue marcando la línea a seguir en el género. La historia de tres amigos que despiertan en Las Vegas tras una noche de excesos, sin recordar absolutamente nada y obligados a reconstruir sus pasos antes de que la situación se les escape de las manos, se ha convertido en un clásico moderno en comedia.

En Resacón en Las Vegas, la mezcla perfecta de humor absurdo, situaciones imposibles y los personajes tan carismáticos es lo que hace que resulte una propuesta realmente difícil de olvidar. Aunque se estrenó en 2009, lo cierto es que es una comedia que se siente todavía fresca. El punto positivo es que no intenta ser sofisticada ni políticamente correcta: apuesta por lo inesperado y diálogos cargados de ironía.

La oferta de Movistar Plus+: cine, series y deporte en un mismo lugar

Cada escena está diseñada para provocar la risa, a la vez que pretende mantener al espectador en tensión ante lo imprevisible. Dicho esto, la química entre Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis es simplemente imprescindible para que la cinta funcione. Cada personaje tiene su propio abanico de manías, y juntos logran que incluso los momentos más absurdos se sientan extremadamente divertidos.

Su estructura narrativa también resultó toda una innovación, ya que siguió un modelo tipo detectivesco en el que tratan de encontrar a su amigo desaparecido tras una noche de locuras de la que no recuerdan nada. La película se ha convertido en un referente de la comedia contemporánea, inspirando a otras producciones y demostrando que un guion creativo puede marcar a una generación. Y lo mejor de todo: puedes disfrutar de ella a través del catálogo de Movistar Plus+.

Gracias a la promoción de Black Friday que tiene la plataforma, tienes la oportunidad de acceder a Resacón en Las Vegas y a un catálogo inmenso de contenido por solo 1 euro el primer mes. Por supuesto, esto también incluye series originales, estrenos exclusivos y una selección de películas taquilleras que no querrás perderte. Eso sí, la promoción es válida solo hasta el 2 de diciembre, por lo que es el momento perfecto para iniciar tu suscripción.

Además, si lo tuyo es el deporte, Movistar Plus+ también tiene lo que necesitas. Mientras tu suscripción esté activa, podrás disfrutar de los partidos más importantes de la Champions y LaLiga, como los partidos del Real Madrid contra el Manchester City o el Sevilla. Por otro lado, la Euroliga y otros eventos destacados completan un catálogo que combina entretenimiento y deporte de primer nivel. También debes saber que el contenido está accesible desde un solo lugar por un coste que resulta irrisorio.

Esta oferta de Movistar Plus+ convierte la experiencia de streaming en un todo completo. Es una manera de redescubrir que algunas de las mejores películas o series pueden disfrutarse de la manera más sencilla. No hay complicaciones y tienes la ventaja de probar un servicio con una enorme cantidad de horas de contenido a un precio simbólico que después pasará a costar 9,99 euros. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de esta comedia histórica y de todo el contenido que Movistar Plus+ es capaz de ofrecerte. Si fuese tú, no me lo pensaría.