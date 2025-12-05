'Men in Black 5' es una realidad, pero la participación de Will Smith depende de un elemento clave

Sony ha confirmado el desarrollo de una nueva secuela de Men in Black, pero la involucración o no de Will Smith en el proyecto dependerá de un elemento clave en el que se está trabajando actualmente. La franquicia de ciencia ficción comenzó en 1997 con Will Smith y Tommy Lee Jones asumiendo los papeles de unos agentes secretos en una misión en la que la idea era mantener en secreto la vida extraterrestre en la Tierra.

La película original, que también se caracterizaba por un característico humor, consiguió recaudar más de 500 millones de dólares en taquilla. Debido a su notable éxito, la franquicia dio pie a tres secuelas que se estrenaron en 2002, 2012 y 2019. Pues bien, el guionista de Bad Boys for Life, Chris Bremner, está escribiendo el guion de la quinta entrega de Men in Black.

Sony pone en marcha Men in Black 5

Eso sí, según parece, la participación de Will Smith dependerá de la calidad del guion y los detalles de la historia. Por lo que se ha confirmado, Sony planea incluir al icónico Agente J, al que Will Smith dio vida, en el primer borrador. En este sentido, cuando el guionista haya terminado de trabajar en el guion, se le enviará una copia al actor para que determine si está interesado en regresar a la franquicia o seguir ausente.

En los últimos años, Chris Bremner se hizo un nombre al revivir la franquicia de Bad Boys con su trabajo como coguionista en las últimas entregas en las que Will Smith también formó parte. Ningún otro miembro del reparto o productor ha confirmado estar aún en la película, ya que la quinta entrega todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

Dicho esto, en caso de que Will Smith regrese en Men in Black 5, no existe ninguna garantía de que sea el protagonista principal de la película. Es posible que la historia implique que la estrella de acción ceda las riendas a otro actor para liderar la franquicia en el futuro. De este modo, Sony podría seguir una trayectoria similar a la de Creed, en la que Donnie Creed tomó el relevo de Rocky Balboa.

Tras el éxito de Men in Black a finales de los 90, Sony dio luz verde a una secuela que fue continuista. La secuela recaudó 445 millones de dólares, por lo que una tercera parte era inevitable. Sin embargo, la tercera entrega tardó una década en llegar a la gran pantalla, recaudando incluso más que la película original. Sony siguió adelante con Men in Black: International, que fue concebida como un reinicio. Sin embargo, fue un rotundo fracaso. La fecha de estreno de Men in Black 5 aún no se ha fijado.