La excelencia de 'Andor' se convirtió en un arma de doble filo para 'Star Wars': te cuento cómo

La expansión de Star Wars en Disney+ ha llevado a la franquicia a un nuevo nivel. Y es que la intención de la compañía no es otra que la de ofrecer historias ambiciosas a través de épocas y rincones que se encuentran dispersos en toda la galaxia. Sin embargo, una serie ha creado un problema enorme para la propiedad de cara al futuro. El principal problema es que la trayectoria de Cassian Andor a lo largo de la reciente Andor no solo es la mejor serie de Star Wars hasta el momento. Es tan buena que acaba siendo un problema.

Andor no es simplemente sobresaliente por tratarse de una serie de Star Wars. La realidad es que es excelente simplemente por cómo juega con la ciencia ficción. Y es que la etapa de Disney+ en la franquicia ha producido tanto éxitos como fracasos. Sin embargo, nada, ni siquiera The Mandalorian y su héroe revelación Din Djarin, iguala a la magistral Andor hasta el momento. No hay ninguna producción televisiva en la franquicia que esté a su altura.

'Andor' eleva el estándar de 'Star Wars' en Disney+

Por muy emocionante que sea para los seguidores de la saga la existencia de Andor, la serie también ha supuesto un desafío inevitable. Al concluir la segunda temporada de Andor, todas las futuras series de Star Wars quedaron destinadas a ser comparadas directamente con ella. Dado que el listón de Andor es tan alto, lo que venga después, sin importar su premisa, escala o reparto, deberá superar expectativas casi imposibles.

Aunque está claro que no todos los proyectos de Star Wars deben reflejar el tono o la ambientación de Andor, la serie ha establecido principios narrativos fundamentales que ya nunca pasarán desapercibidos. La mayor parte de sus ideas que dan forma al concepto general, como el drama centrado en los personajes, ofrece un modelo a seguir para los futuros creadores que se involucren en Star Wars.

El diseño de producción es otro punto de referencia importante que conviene destacar. Los decorados realistas y las construcciones prácticas de Andor enriquecieron notablemente su sobresaliente nivel del realismo. Los proyectos futuros no necesitan una estética idéntica, pero deberían priorizar la autenticidad sobre los atajos CGI en la medida en que fuese posible. Como es lógico, el resultado es una inmersión que se siente viva en lugar de fabricada.

Lo más importante es que Andor trató a su público con respeto. Confió en que los espectadores pudieran valorar un trasfondo político complejo y un buen manejo de la tensión en el que las revelaciones se desarrollan lentamente. Al final, Andor no arruinó Star Wars en un sentido literal. Lo que sí está claro es que desafío a la franquicia al demostrar lo extraordinaria que puede ser cuando se explota al máximo nivel.