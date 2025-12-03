Prime Video
El reemplazo de 'The Expanse' de Prime Video pretende impulsar la ciencia ficción en streaming
Prime Video busca el reemplazo perfecto de 'The Expanse' con una apuesta ambiciosa que ha despertado la máxima expectación
Unos años más tarde de que se produjera el emocionante final de The Expanse, su reemplazo oficial por parte de Prime Video podría salvar la ciencia ficción en el panorama televisivo. Como bien sabrás, The Expanse llegó a su conclusión con la sexta temporada, poniendo fin a la aclamada producción de ciencia ficción debido a su baja audiencia. Es evidente que esto se convirtió en una decepcionante realidad para muchos espectadores, sobre todo porque The Expanse es considerada una de las mejores series de ciencia ficción.
Incluso a día de hoy, The Expanse suele encabezar las principales listas que recogen las series de ciencia ficción más interesantes. Esto demuestra la importancia de su legado y lo difícil que sería encontrar una idea que podría llegar a reemplazarla. Sin embargo, Prime Video podría estar haciendo precisamente eso con una próxima serie de ciencia ficción que la plataforma ha anunciado.
El potencial del reinicio de Stargate en Prime Video
El mes pasado, Prime Video anunció un reinicio de Stargate. Esta es una de las franquicias de ciencia ficción más populares de las últimas décadas, con el permiso de colosos inmensos como bien pueden ser Star Wars o Star Trek. Aunque no tenga el mismo número de seguidores, las películas y series de Stargate han destacado siempre por tener una buena acogida, y la idea de un reinicio moderno apunta a ser muy prometedora.
En caso de que Stargate consiga convertirse en un reinicio exitoso, con un guion sólido y presupuestos a la altura del concepto de la propuesta, tiene el potencial de convertirse en la próxima gran ópera espacial televisiva de Prime Video. Dicho esto, la mayoría de sus proyectos originales son conocidos por una intensa carga dramática, una idea que también se exploró en The Expanse. Si tiene éxito, no hay razón que justifique por qué Stargate no puede ser la sucesora de The Expanse.
Además, el hecho de anunciar una nueva serie de Stargate plantea la cuestión de que no ha habido una serie de ciencia ficción como The Expanse desde su finalización en 2022. La verdad es que fue una serie poco común que supo equilibrar elementos de ciencia ficción con un resultado final que fue de lo más revolucionario. En muchos sentidos, Stargate puede lograr lo mismo porque comparten ciertas similitudes conceptuales.
A pesar de que las series de ciencia ficción no han logrado replicar eso que hizo a The Expanse tan especial, Stargate al fin podría ser la oportunidad de conseguirlo. Aún habrá que esperar si este escenario es el que acaba sucediendo, pero Stargate podría acercarse más que cualquier otra producción a lo que The Expanse proponía. El reinicio de Stargate aún no tiene fecha de estreno.
