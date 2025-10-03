El nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch y Switch 2 se filtra antes de tiempo y descubre sus mayores secretos

Se ha producido una filtración de Leyendas Pokémon Z-A antes de su lanzamiento oficial. Según se puede ver en numerosas publicaciones en la red, al menos una copia física del juego ya circula y se han empezado a difundir imágenes inéditas que revelan contenido extra, entre ellas nuevas Megaevoluciones. A poco más de dos semanas de que el título salga al mercado, algunos usuarios ya disponen del juego y comparten capturas en redes sociales. La preocupación por spoilers crece, pues estos materiales podrían arruinar sorpresas pensadas para el estreno.

En este sentido, se recomienda a los seguidores que eviten exponerse a contenidos reveladores en plataformas como YouTube, Twitter o foros, bloqueando términos sospechosos si desean mantenerse vírgenes de filtraciones. Esto supone un gran contratiempo para la propia desarrolladora, Game Freak, quienes han puesto mucho empeño en esconder secretos —localizaciones ocultas, hallazgos en rincones de la ciudad ficticia, mecánicas especiales— para que su nueva entrega no se revele por completo antes de tiempo. Uno de esos grandes misterios son las nuevas megaevoluciones que no se han dado a conocer y ya están apareciendo en la red.

Mega Feraligatr filtra su diseño en Leyendas Pokémon Z-A

A pesar de que en esta publicación no se va a mostrar el aspecto de ninguna nueva forma filtrada, con tan solo acceder a cualquier red social es habitual ver algunos de estos diseños, especialmente el de Mega Feraligatr, que ha generado muchos comentarios entre los seguidores. En este sentido, se recomienda silenciar palabras clave en las redes sociales para evitar cualquier tipo de destripe antes de que se produzca la llegada del título.

El lanzamiento de Leyendas Pokémon: Z-A está previsto para el 16 de octubre de 2025, para Nintendo Switch y Switch 2. Esta filtración anticipada representa un golpe de atención para la comunidad de jugadores, pues pese al deseo de mantener el misterio hasta el día del estreno, ya comienzan a circular imágenes y datos que podrían debilitar el impacto del juego.