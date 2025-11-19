Un nuevo rumor sugiere que esta estrella de 'Stranger Things' formará parte de 'Vengadores: Secret Wars'

Al parecer, Vengadores: Secret Wars contará con la participación de una actriz muy querida por el público que sigue de cerca Stranger Things. Lo cierto es que Marvel Studios ha contado con un reparto espectacular a lo largo de su extensa trayectoria desde 2008. En cuanto a las películas de los Vengadores, que se han convertido en eventos crossover para la franquicia, se espera que varios de los actores más importantes de Hollywood y algunas jóvenes promesas se reúnan en las entregas que cerrarán la Saga del Multiverso.

El reparto de Vengadores: Doomsday lo demuestra, sobre todo porque reúne a actores de la franquicia original de X-Men de Fox junto a miembros veteranos del UCM como Chris Hemsworth y recientes personajes de la Saga del Multiverso. Si bien la trama de Vengadores: Secret Wars aún es un secreto, la secuela contará con la versión Doctor Doom de Robert Downey Jr., varios héroes ya confirmados y una joven popular de Stranger Things.

El prometedor futuro de Sadie Sink en Marvel Studios

Según un nuevo rumor, tras su misterioso debut en Spider-Man: Brand New Day el año que viene, Sadie Sink regresará a Marvel Studios en Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para 2027. La información sugiere que Sadie Sink rodará Secret Wars a finales de 2026 en Londres, mientras que anteriormente se indicaba que el rodaje principal de la próxima película comenzaría en verano de 2026.

Como bien sabrás, Sadie Sink se unirá a Marvel Studios en Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines en verano de 2026. Aunque se rumorea que la estrella de Stranger Things tendrá un papel importante en la película, su personaje sigue siendo una incógnita. Se ha rumoreado que la actriz podría interpretar a muchos personajes de Marvel, desde Jean Grey hasta los intereses amorosos de Spider-Man, como Gwen Stacy o Mary Jane Watson. Tampoco se descarta que se trate de la hija de la variante de Peter Parker que interpreta Tobey Maguire.

Dado el rumor que indica que Sadie Sink formará parte de Vengadores: Secret Wars, parece que el personaje que interprete podría convertirse en una figura clave del universo cinematográfico en el futuro. Esto refuerza la especulación de que podría ser Jean Grey como parte de los X-Men. Además, dado que tiene 23 años, la actriz podría permanecer fácilmente en Marvel Studios durante mucho tiempo. La película de los X-Men está siendo escrita por Michael Lesslie y la dirección correrá a cargo de Jake Schreier. Aún no tiene fecha de estreno anunciada.