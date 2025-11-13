Elizabeth Olsen se pronuncia sobre el esperado regreso de Bruja Escarlata en 'Vengadores: Doomsday'

A un año del estreno de Vengadores: Doomsday en cines, todavía existen muchas preguntas sobre qué otros personajes de Marvel Studios podrían regresar en esta prometedora entrega. Lo cierto es que la línea de tiempo de Marvel Studios vio el regreso de una versión alternativa de la Bruja Escarlata a través de la serie de animación de Marvel Zombies, pero muchos espectadores aún esperan verla de nuevo en acción real.

En una reciente entrevista, Elizabeth Olsen recordó cómo fue su tiempo como Wanda Maximoff y también respondió si todavía existía un futuro para ella en la franquicia del UCM. “He estado muy orgullosa de lo que hemos podido hacer”, decía. Pero en cuanto a volver a interpretar a la Bruja Escarlata, explicó que no tenía una respuesta clara para eso.

El futuro de Wanda Maximoff en Marvel Studios sigue siendo incierto

Se continuó mencionando el hecho de cómo el público podía imaginarla participando como parte del elenco de Vengadores: Doomsday. Sin embargo, Elizabeth Olsen tenía algo que decir al respecto: "Bueno, no puedo. Honestamente, sí, espero. Quiero verla regresar en este papel porque creo que lo que han hecho con ella es realmente genial, y me encanta el camino que ha recorrido".

La actriz de Marvel Studios concluyó su respuesta explicando que siempre era divertida la idea de volver a interpretarla, pero que la verdad es que no tenía ni idea de cómo ni cuándo. Si bien la producción de Vengadores: Doomsday finalizó a mediados de septiembre, la puerta aún no está completamente cerrada a un posible regreso de la Bruja Escarlata en el próximo estreno de 2026.

También es bastante común que los actores de este tipo de franquicias no reconozcan toda la verdad sobre si están involucrados o no en ciertos proyectos. Esto se debe al enorme nivel de secretismo que existe en Marvel Studios. Dado que el tráiler de Vengadores: Doomsday está confirmado para diciembre de este año, siempre es posible que Wanda Maximoff sea una de las muchas sorpresas de la compañía que tenga preparadas.

Un proyecto de la Saga del Multiverso en el que la Bruja Escarlata podría hacer una aparición sorpresa es la serie de televisión VisionQuest, que supondrá el final de la "trilogía" de WandaVision. A pesar de su muerte en Doctor Strange 2, la realidad es que los muertos no siempre permanecen en ese estado durante mucho tiempo en el UCM. El estreno de Vengadores: Doomsday está programado para el 18 de diciembre de 2026.