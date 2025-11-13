'Vengadores: Secret Wars' recibe una importante actualización de Marvel Studios

Tras el esperado estreno de Vengadores: Doomsday, finalmente ha surgido una nueva actualización de Marvel Studios vinculada a Secret Wars. Como bien sabrás, esta será la apoteósica continuación que cerrará las principales tramas de la Saga del Multiverso. Es evidente que esta etapa del UCM se acerca a su fin, ya que solo existe un puñado de películas y series de televisión programadas para la Fase 6.

Pues bien, la producción de Vengadores: Secret Wars está más cerca ahora que se ha revelado que el rodaje principal de Vengadores: Secret Wars está programado para comenzar en verano de 2026. Los hermanos Russo se encuentran actualmente en la postproducción de Vengadores: Doomsday y el anuncio señala que "se espera que se realicen rodajes adicionales en la primavera" antes de que comience el rodaje del final de la Fase 6.

'Vengadores: Secret Wars' será el cierre de la Saga del Multiverso

El mes pasado se reveló que el elenco de Vengadores: Doomsday había terminado inicialmente el rodaje principal. Sin embargo, especialmente en enormes éxitos de taquilla como Marvel Studios, los rodajes adicionales son muy comunes. Lo que está claro es que las próximas entregas de los Vengadores marcan un importante regreso para los conocidos directores, sobre todo después del enorme éxito de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Como el reparto de Vengadores: Secret Wars solo ha confirmado a un grupo selecto de actores, todavía existen muchas teorías sobre qué personajes podrían volver. Un posible regreso de Josh Brolin como Thanos generó algunos comentarios, ya que el actor no cerró la puerta a volver como el Titán Loco. El mundo recibirá el primer tráiler de Vengadores: Doomsday a finales de 2025, cuando Robert Downey Jr. regrese a la franquicia convertido en Doctor Doom.

Vengadores: Doomsday pretende devolver a Marvel Studios su grandeza en el cine Marvel

La Primera Familia de Marvel también estará presente en ambas entregas, y se anunciarán más estrellas que se sumarán al proyecto próximamente. También se ha especulado mucho sobre si la película de los Vengadores supondrá un reinicio cuando finalmente se estrene en 2027. Esta posibilidad existe, ya que Kevin Feige reveló que este escenario se estaría considerando de cara al futuro de la franquicia.

Por ahora, debes saber que Vengadores: Secret Wars es la única película del UCM planificada para estrenarse en 2027. En cambio, Marvel Studios tiene varias series programadas para los próximos años. La siguiente entrega en solitario antes de las secuelas de los Vengadores será Spider-Man: Brand New Day. La fecha de estreno de Vengadores: Secret Wars se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027.