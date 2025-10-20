Las nuevas imágenes del rodaje de 'Spider-Man 4' muestran un primer vistazo a Sadie Sink en el UCM

El próximo estreno de Spider-Man: Brand New Day traerá de vuelta al héroe arácnido al UCM. Si bien solo existe una pequeña cantidad de producciones del UCM esperando su estreno el próximo 2026, una de las más esperadas es la cuarta película en solitario de Tom Holland como Peter Parker. Un regreso por el que existe total expectación, ya que ha estado ausente desde 2021, cuando se estrenó la exitosa Spider-Man: No Way Home.

Con el rodaje aún en marcha, algunas imágenes del set de rodaje han mostrado a Sadie Sink, quien aparece junto al director de Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton. En la imagen, la estrella de Stranger Things aparece con una sudadera con capucha mientras habla con el cineasta. Por supuesto, Tom Holland, quien reanudó el rodaje tras sufrir una conmoción cerebral, también fue visto rodando una escena.

Tom Holland vuelve a Marvel Studios en 'Spider-Man: Brand New Day'

Aunque las fotos del set han revelado un primer vistazo de ella en el set, todavía no está demasiado claro a quién interpretará la actriz en la película. Esto se debe a que Marvel Studios y Sony Pictures han mantenido los detalles sobre su participación en secreto. Es cierto que han circulado varios rumores sobre su posible interpretación, pero nada está claro.

Una opción que se baraja es que podría convertirse en un pilar clave en el reinicio de los X-Men que se está preparando. En una entrevista con Deadline, Sadie Sink mantuvo la confidencialidad cuando la preguntaron sobre los rumores que circulaban de la Fase 6. "También veo muchos rumores y ha sido genial leerlos. Me encanta Marvel. Son rumores increíbles", comentaba.

El reparto de Spider-Man: Brand New Day también ha incorporado a Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman en papeles que aún son desconocidos. Lo que sí se ha confirmado es que Marvin Jones III dará vida a Tombstone. Asimismo, Jon Bernthal participará en el UCM, ya que repetirá el papel de Frank Castle tras años interpretándolo en las series vinculadas a Daredevil.

Este filme de Tom Holland será el último de la Fase 6 antes de la llegada de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Asimismo, ese último estreno marcará el fin de la Saga del Multiverso, aunque no está claro si la estrella británica participará en alguno de los proyectos. Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 31 de julio de 2026.