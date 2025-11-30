La olvidada serie de ciencia ficción que muchos consideran superior a 'Star Trek': una joya que es eterna

Es muy posible que la mayoría de los espectadores que sean aficionados a la ciencia ficción y que hayan seguido de cerca Star Trek quieran disfrutar de una saga espacial que sea igualmente épica. Pues bien, creo que Farscape es la opción que deberías considerar. Producida por Jim Henson Company, Farscape cuenta con un universo interesante repleto de personajes inadaptados que forman parte de una tripulación heterogénea. El concepto original es que conviven en una nave espacial viva.

Pese a no ser muy conocida, Farscape es una experiencia que pone en evidencia algunas otras sagas espaciales. En este sentido, un aspecto que funcionó tan bien en Farscape es que, a lo largo de cuatro temporadas y 88 episodios, la serie fusionó de manera creativa los elementos más atractivos de una ópera espacial con una propuesta de ciencia ficción con formato episódico.

La joya espacial que muchos pasaron por alto

La trama se centra en el personaje de John Crichton, quien se pierde en lo más profundo del espacio al ser absorbido por un agujero de gusano. Este incidente lo expulsa al otro lado de la Vía Láctea. Después de esto, el protagonista se ve envuelto en un conflicto interestelar, mientras un régimen militar autoritario busca subyugar los planetas que encuentran a su paso.

Más tarde, John Crichton es llevado a bordo de una nave espacial viva conocida como Moya, cuya tripulación consiste en un grupo de fugitivos alienígenas no humanos con características de todo tipo. Lo más curioso es que las influencias de series populares de ciencia ficción como Star Trek son evidentes en Farscape, sobre todo en lo que respecta a las complejidades que puede implicar la continuidad de un universo así.

Una cualidad es que nunca se detiene, ya que la tripulación que forma parte de Moya es atacada constantemente por varios frentes. A lo largo de sus aventuras, John Crichton y sus aliados se ven obligados a adaptarse a una realidad de la que nunca formaron parte. Precisamente, su viaje por el espacio lo deja muy cambiado, tanto que cuando finalmente regresa a la Tierra y se reúne con sus amigos y familiares, ya no puede encontrar consuelo ni descanso.

Dicho esto, debes saber que Farscape siempre pareció marchar a su ritmo siguiendo sus propias reglas del juego, en lugar de las que establecieron algunas otras producciones predecesoras de gran escala. Como resultado, Farscape se desarrolla de una forma que recuerda a Star Trek, pero con el romance, la acción y la aventura de una ciencia ficción concreta que puede estar más vinculada a Star Wars. La mala noticia es que actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming.