La serie de ciencia ficción más original en streaming apuesta por el concepto más disparatado

A lo largo de estos años, se han estrenado series de ciencia ficción bastante extrañas y se debe principalmente a las peculiaridades de este tipo de género. Por ejemplo, Black Mirror nos concienció a través de factibles situaciones relacionadas con nuestro vínculo con la tecnología. En cambio, Westworld exploró los límites de la imaginación con una sorprendente propuesta de robots que estaba mezclada con la estética del western. Y Severance nos dejó asombrados con la posibilidad de crear una identidad laboral separada de nuestra vida personal.

Estas producciones sugieren que las series de ciencia ficción intentan arriesgarse para atraer al mayor público posible. Pero a veces, lo absurdo del guion se adentra demasiado en terrenos demasiado inusuales. Eso es justo lo que ocurrió con una serie de ciencia ficción que aún es capaz de dejar al público completamente perplejo. Cuando La Brea se estrenó en NBC en 2021, muchos se preguntaron cómo una serie con una premisa tan descabellada consiguió recibir luz verde para su desarrollo.

El impacto de 'La Brea' se sustenta en la recreación de la era prehistórica

Justo después, lo más sorprendente fue que no la cancelaron inmediatamente. Con tres temporadas y 30 episodios, esta peculiar serie se mantuvo en emisión mucho más tiempo del previsto, llegando su final definitivo en 2024. Si bien no se alzaría con ninguna nominación a los Emmy ni figuraría en ninguna lista de las mejores series de ciencia ficción, la historia se sujeta por varios conceptos realmente creativos. En este sentido, el drama de ciencia ficción se centra en un enorme socavón que aparece en el centro de Los Ángeles.

El asunto se complica cuando se descubre que el cráter en cuestión se encuentra cerca de los pozos de La Brea. Una enorme multitud de personas es arrastrada por el agujero a lo que pronto descubren que es una extraña tierra primigenia situada en el año 10.000 a. C. Estas personas, en su mayoría desconocidas entre sí, deben unirse para sobrevivir a las duras condiciones provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos y animales peligrosos de una época pasada.

Como en cualquier serie de supervivencia, uno de los aspectos más peligrosos de este nuevo mundo son los propios humanos, incapaces de ponerse de acuerdo sobre un líder para el grupo. El motín está a la orden del día, y algunos personajes resultan ser poco fiables mientras otros intentan encontrar la manera de regresar a casa. Aunque la premisa es bastante peculiar, es perfecta para desconectar si necesitas un respiro. Es una serie con un tono desenfadado, así que es la opción ideal si solo buscas entretenerte. Puedes encontrarla en el catálogo de HBO Max.