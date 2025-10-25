La ópera prima de George Lucas es una distopía inquietante de ciencia ficción que te sorprenderá

THX 1138 es el primer largometraje de George Lucas que ofrece un acercamiento a la ciencia ficción muy diferente de lo que supuso Star Wars. Así que no, no puedes esperar héroes épicos, aventuras galácticas ni batallas espectaculares. Estrenada en 1971, este filme tan peculiar marcó el inicio de la carrera de George Lucas con una propuesta independiente que se alejó completamente del universo por el que se volvería famoso en todo el mundo.

Lo que te puedo decir es que esta ópera prima propone una experiencia profundamente reflexiva que adentra al espectador en un futuro sombrío en el que la humanidad se ha diluido en un sistema de control absoluto. De hecho, la película se desarrolla en una sociedad subterránea de lo más deprimente. Todo está concebido para suprimir la individualidad. El consumo de drogas no es una práctica poco común, los impulsos emocionales están regulados y cualquier desvío de las normas puede implicar un peligro real.

'THX 1138' es el origen de un director visionario

Además, esta configuración narrativa no se presenta como una exageración, sino como la evolución lógica de una obsesión por conseguir una estabilidad en la sociedad. El protagonista, identificado únicamente como THX 1138, encarna la mínima chispa de rebelión posible en un sitio en el que la libertad simplemente es un concepto prohibido. En este sentido, la relación con LUH 3417 se convierte en el detonante que comienza a cuestionar la estructura rígida del sistema.

A través de esa conexión humana, el cineasta profundiza en el precio emocional de vivir en una existencia que promete seguridad a cambio de borrar eso que nos hace diferentes. Uno de los atractivos de la película que la convierten en una propuesta diferente es que apuesta por una estética blanca, casi clínica, que subraya la frialdad que gobierna este mundo. Por ese motivo, la puesta en escena utiliza el espacio vacío que deja una realidad en la que los sentimientos han perdido toda su importancia.

Mientras su franquicia por excelencia celebra el viaje del héroe y la espectacularidad de los enfrentamientos en el espacio, THX 1138 va hacia una dirección opuesta: el conflicto se siente mucho más íntimo. Comparada con Star Wars, la diferencia es clara: mientras aquella celebra la aventura, THX 1138 expone la fragilidad de la humanidad en un mundo aparentemente perfecto. Es la cara más crítica de George Lucas, así que no me la perdería.