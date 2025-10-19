Streaming
Este bombazo de ciencia ficción merece tu atención: el mejor thriller psicológico que aún no has visto
En 2009, Duncan Jones dirigió esta película de ciencia ficción en la que Sam Rockwell interpreta a un astronauta aislado en una base lunar
Si nunca has escuchado hablar de Moon, no deberías preocuparte en exceso. No es una de esas películas que llena las carteleras, pero te aseguro que tiene todo lo necesario para merecer tu atención. Estrenada en 2009 y dirigida por Duncan Jones, Moon podría definirse como una película de ciencia ficción, sí, pero también es un thriller psicológico que te atrapa de forma irremediable.
La historia sigue a Sam Bell, interpretado por un Sam Rockwell que está en estado de gracia. El protagonista se encuentra aislado en una base lunar, trabajando en la extracción de un combustible que la Tierra necesita. Su único compañero es GERTY, una IA que, más que una máquina, se comporta como si fuese un extraño amigo que le hace compañía. No hay nada interesante en la vida de Sam: todo es rutina y soledad.
Puro suspense psicológico en un entorno aislado
Eso cambia con un accidente inesperado que empieza a resquebrajar todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre su misión. Ahí es cuando la película se transforma: de ciencia ficción pasa a convertirse en un thriller psicológico que juega con varios conceptos. Además, Moon es especial no por los efectos ni la acción, sino por la manera en que te mete en la cabeza del protagonista.
La base lunar, minimalista y silenciosa, refuerza esa sensación de aislamiento total. El filme tampoco se entendería sin el magnífico trabajo de Sam Rockwell, quien lleva el peso de la película con una interpretación magistral. Tampoco esperes las explosiones más espectaculares o la acción más trepidante. Si te animas a ver Moon en Prime Video,vas a encontrar tensión, misterio y una historia que se siente muy real, incluso si esta acontece en el espacio.
Además, la película tiene un punto extra que la hace relevante en el presente: reflexiona sobre el trabajo, la tecnología y hasta dónde podemos llegar sin perder nuestra humanidad. Todo sin ser pretenciosa ni volverse exageradamente densa. Es directa, simple y efectiva. Si buscas algo distinto que tenga ese trasfondo de ciencia ficción, Moon es la opción perfecta. Una joya de la ciencia ficción que, aunque no muy conocida, es imposible de ignorar.
