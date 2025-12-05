A pesar del retraso de GTA VI, hay otro juego con su misma esencia que llegará a principios de 2026 y mucho más barato

La espera por GTA 6 se está haciendo larga, sobre todo con el retraso anunciado y el temor de que haya un nuevo aplazamiento. Aun así, la realidad es que un título tan gigantesco como el de Rockstar difícilmente tendrá competencia directa, o al menos eso pensábamos hasta ahora.

Contra todo pronóstico, hay un proyecto que está empezando a captar la atención precisamente por moverse en un terreno muy similar. Es cierto que no tiene detrás a una compañía multimillonaria ni un presupuesto descomunal como Grand Theft Auto, pero sí una premisa que está dando mucho que hablar entre el mismo tipo de público que espera el nuevo GTA

Un sustituto inesperado que puede calmar las ansias por GTA 6

Ese juego es Samson: A Tyndalston Story, una nueva apuesta de Liquid Swords que llegará a principios de 2026, antes que la nueva entrega de Rockstar, y que pretende conquistar al público que disfruta de los mundos urbanos plagados de corrupción, persecuciones y violencia extrema.

En él controlaremos a Samson McCray, un hombre hundido por una deuda que crece sin freno y dispuesto a hacer lo que sea para no perderlo todo.

Para salir del bache regresa a Tyndalston, una ciudad que funciona como un ecosistema brutal. Su vida se complica aún más cuando unos criminales usan a su hermana para obligarlo a actuar.

El juego apuesta fuerte por las persecuciones de alta intensidad, combates que no se andan con delicadezas, decisiones impulsivas y vehículos que sirven como armas contundentes. Todo ello con una ambientación urbana que bebe claramente del estilo que popularizó GTA.

Su tráiler de presentación ha sido suficiente para conquistar a parte de la comunidad, que ha visto en él ese aura frenética, oscura y salvaje que lo pueden convertir en una alternativa inesperada para los que no quieren esperar sentados a que llegue GTA 6.