El plan para crear un nuevo Darth Vader fracasa: así se intentó coronar a un sorprendente villano en 'Star Wars'

Aunque los cómics de Star Wars no sean los proyectos más conocidos por el público, sí que son importantes por una razón fundamental: están sujetos al canon. Por ese motivo, lo que sucede en la mayoría de las viñetas tiene cierto impacto en la continuidad. En este sentido, Star Wars: Legacy of Vader prometía llevar el legado de Darth Vader a la línea temporal de la trilogía de secuelas, pero es que ha logrado mucho más de lo que sugirió en un primer momento.

Lo cierto es que un conocido personaje de Star Wars ha conseguido el icónico casco de Darth Vader, pero también renació en las llamas de Mustafar. Como podrás imaginarte, esto podría cambiarlo todo. La serie de cómics ha mantenido su misterio central en secreto durante un tiempo, solo insinuando un plan maestro ideado por Vaneé, el fiel sirviente de Darth Vader. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que su plan maestro era capturar, coaccionar y luego dar forma a un nuevo Darth Vader que reemplazase al original.

El renacimiento de un nuevo Darth Vader

Lo más inquietante de todo es que lo obliga a revivir la horrible desfiguración que sufrió Anakin Skywalker para completar su renacimiento en el Lado Oscuro. Después de atraer a Kylo Ren a las profundidades de la fortaleza de Darth Vader con la promesa de conseguir el máximo poder, Vaneé revela el verdadero giro final de su plan en Star Wars: Legacy of Vader #11.

Kylo Ren estaba destinado a convertirse en el próximo Darth Vader de la franquicia

Obligando a Kylo Ren a usar el casco de Darth Vader, Ben Solo sufre unas quemaduras similares a las que tuvo su abuelo en su oscura transformación que lo llevó a convertirse en uno de los villanos más populares de la ficción. Aunque Kylo Ren no es desmembrado como Anakin Skywalker, la prueba no resulta ni mucho menos menor para el personaje. Como revela Vaneé, el viaje de Kylo Ren a través de la colección ha sido cuidadosamente planeado como una especie de ritual en el que se pretendía bautizarlo como el próximo Darth Vader.

Si bien eso podría haber sido un sueño hecho realidad para un Kylo Ren más hambriento de poder, esta versión del personaje más evolucionada enfrenta su destino como una negativa. Dado que se quita el casco tan icónico por el que Darth Vader es conocido, el deseo de Kylo Ren de convertirse en el heredero de su legado llega a su aparente final. Y con el capítulo final que lo enfrenta cara a cara con Anakin, la serie de cómics está lista para revelar quién es realmente Kylo Ren. El cómic Star Wars: Legacy of Vader #11 ya está disponible.