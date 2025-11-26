La escena más oscura de Palpatine en 'Star Wars' jamás vio la luz en el cine

Después de todo, las películas de Star Wars apenas ofrecieron un vistazo al verdadero papel de Palpatine en la franquicia. Lo más sorprendente es que incluso se perdieron el alcance completo de su relación con Darth Vader. Esto se debe a que algunos proyectos complementarios de la franquicia cinematográfica ampliaron considerablemente la influencia del villano, esclareciendo firmemente la dinámica entre él y su popular aprendiz Sith.

En este sentido, el cómic Star Wars: Darth Vader #8 presenta discretamente uno de los momentos más importantes de Palpatine, destacando su ansia fundamental de poder. También es un momento clave de la saga en el que Star Wars deja claro por qué Palpatine es el amo y Darth Vader su subordinado. El número en cuestión comienza con un suceso que resulta familiar de la franquicia: Darth Vader usa la Fuerza para estrangular a un subordinado.

La relación entre Palpatine y Darth Vader en 'Star Wars'

En este caso, lo sorprendente es que la peculiar escena sucede en la sala del trono de Palpatine, justo delante de él. Con una sonrisa dibujada en las comisuras de los labios, Palpatine ordena a su aprendiz que deje ir al oficial. "A veces pienso que podrías matar a todos los seres de la galaxia", le dice Palpatine a Darth Vader. Lo cierto es que se muestra divertido e impresionado, pero también tiene una valiosa lección que enseñarle. Y es una que muchos Sith tienden a olvidar: la violencia y el miedo son medios para un fin, no un fin en sí mismo.

Página de Star Wars: Darth Vader #8

El villano sugiere que se trata de herramientas de los Sith, pero incluso el más poderoso, corre el riesgo de ser consumido por ellas. Es decir, acaban siendo convertidos en la herramienta que emplean. Lo cierto es que se trata de la sabiduría retorcida de los Sith, pero demuestra que Palpatine siempre tuvo un propósito mayor tras su cara más oscura. La escena concluye con el que quizás sea el diálogo más esclarecedor jamás pronunciado por Palpatine en el canon de Star Wars: "No deseo gobernar una galaxia de muertos".

Simplemente se trata de un recordatorio de lo único que realmente le importa a Palpatine: el poder. Por ese motivo, el Emperador quiere gobernar la galaxia para siempre, pero, como es lógico, eso significa que debe existir una galaxia que gobernar. Esto muestra la diferencia fundamental entre Palpatine y Darth Vader: el primero es calculador y deliberadamente malvado, mientras que el segundo es una figura trágica consumida por la ira.