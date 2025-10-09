Pokémon y Stranger Things se unen de la manera más inesperada posible

A pocos días de su lanzamiento, Nintendo ha sorprendido con un nuevo spot publicitario de Leyendas Pokémon Z-A que tiene como protagonista al actor Gaten Matarazzo, célebre por su papel de Dustin en Stranger Things. El anuncio, que combina humor y espectáculo visual, forma parte de la recta final de la campaña promocional del título, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre de 2025 en Nintendo Switch y Switch 2. Con esta estrategia, The Pokémon Company busca conectar con una audiencia más amplia, aprovechando el tirón mediático de uno de los jóvenes actores más populares del panorama internacional.

El spot muestra a Matarazzo en un tono cómico, intentando capturar Pokémon en un entorno urbano mientras estos se descontrolan por la aparición de las Megaevoluciones, uno de los grandes ejes del nuevo juego. Las imágenes sirven no solo como guiño nostálgico para los seguidores veteranos —recordando la mecánica introducida en Pokémon X e Y—, sino también como carta de presentación para un sistema reinventado que integrará las batallas en tiempo real, una de las novedades más ambiciosas de Leyendas Pokémon Z-A.

Una nueva dimensión para el universo Pokémon

El título llevará a los jugadores a una versión modernizada de Ciudad Luminalia, reimaginada como un espacio de mundo abierto con zonas subterráneas y actividades cooperativas. Según adelanta Nintendo, la historia abordará la energía ZA, un misterioso fenómeno vinculado con las Megaevoluciones y con los Pokémon legendarios Xerneas y Yveltal. En el tráiler se han dejado ver también varios combates multitudinarios y escenas de exploración urbana que apuntan a una narrativa más cinematográfica y fluida que la vista en Leyendas Pokémon Arceus.

Con este nuevo spot, Nintendo y Game Freak dejan claro que Pokémon Z-A no solo pretende ser una secuela espiritual del exitoso Arceus, sino una evolución completa del concepto. La elección de Gaten Matarazzo, la espectacularidad de la campaña y la ambición técnica del proyecto refuerzan la idea de que esta será una de las entregas más relevantes de la saga en la última década, llamada a marcar un antes y un después en la historia de Pokémon y suponne el fin de la generación de Switch antes de dar paso a la décima generación en Nintendo Switch 2.