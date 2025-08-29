Pokémon TCG Pocket prepara 70 nuevos relojes de arena de regalo para todos sus jugadores

Con la reciente llegada de la expansión Manantial Oculto, el panorama competitivo de Pokémon TCG Pocket experimenta cambios, y DeNA ha anunciado un evento semanal repleto de recompensas gratuitas. Durante una semana, los jugadores podrán obtener hasta 72 relojes de arena para abrir sobres, junto con recursos adicionales de valor estratégico. El evento comenzará el 8 de septiembre y se prolongará hasta el 15 de septiembre, ofreciendo una combinación de recompensas por inicio de sesión diario y objetivos de juego activos.

Superando todas las tareas, los jugadores pueden conseguir 72 relojes de arena, además de 5.000 Polvos Iris y 10 tickets para la tienda, lo que representa un valioso impulso para prepararse ante la inminente expansión temática de Bebés Pokémon. Estos son los requisitos solicitados para poder obtener las recompensas:

Inicio de sesión (diario)

Día 1: 9 relojes de arena

Día 2: 1.500 unidades de Polvo Iris

Día 3: 6 relojes de arena

Día 4: 1.500 unidades de Polvo Iris

Día 5: 6 relojes de arena

Día 6: 2.000 unidades de Polvo Iris

Día 7: 12 relojes de arena

Desafíos durante la semana

1 combate: 3 relojes de arena

3 combates: 6 relojes de arena

5 combates: 6 relojes de arena

10 combates: 24 relojes de arena

Dar las gracias 5 veces: 10 tickets de tienda

Pokémon TCG Pocket sigue ampliando sus opciones jugables

Este evento se suma a otras iniciativas recientes dirigidas a mantener el interés de la comunidad. Por ejemplo, el evento de verano de 2025, celebrado del 17 al 30 de julio, ya había ofrecido una variedad de relojes de arena, fichas de intercambio y un expositor de cartas como premio por completar misiones simples. DeNA continúa apostando por eventos recurrentes que estimulan tanto a los jugadores nuevos como a los veteranos, incentivando la participación constante y facilitando el acceso a recursos clave para reforzar mazos en un meta en constante evolución.