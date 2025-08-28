Pokémon TCG Pocket filtra cuándo llegarán sus dos próximas expansiones y su temática

Pokémon TCG Pocket es uno de esos videojuegos que no paran de avanzar en su propuesta, por lo que cada mes se incluyen nuevas expansiones que incluyen cartas adicionales a la extensa colección. De este modo, se acaba de producir el estreno de Manantial Oculto, protagonizada por Suicune, y ahora ya se han filtrado cuáles serán las dos próximas expansiones en llegar.

Este anuncio complementa el contenido anteriormente filtrado, que ya había adelantado tres expansiones próximas: la expansión principal de Johto (A4), un minisete de bebés Pokémon (A4a) y otro de Megaevoluciones (A4b).

La primera de las novedades es, programada para su lanzamiento el.

En ese contexto, la expansión A4 corresponde a "Saber Marino y Celeste", que ya fue lanzada; A4a (Manantial Oculto) —focalizada en los legendarios de Johto y lanzada recientemente—; y A4b (bebés Pokémon), cuya fecha ahora se confirma como 30 de septiembre. Por su parte, la temática de Megaevoluciones, que debutará en la expansión B1 el 30 de octubre, representa una nueva incorporación al juego que coincide con la celebración del aniversario del título, por lo que previsiblemente se incluirán dos nuevos sets de sobres.

La megaevolución vuelve por todo lo alto al universo Pokémon

De manera complementaria, durante el Campeonato Mundial Pokémon de 2025, celebrado en Anaheim, se anunció oficialmente la llegada de cartas con Megaevoluciones ex —como Mega Gyarados ex, Mega Blaziken ex y Mega Altaria ex— para el próximo otoño. Estas cartas presentan estadísticas poderosas (unos 200 PS) y funcionalidades que podrían cambiar el metajuego. La hoja de ruta para lo que resta de 2025 en Pokémon TCG Pocket queda definida: tras el lanzamiento de A4a (Manantial Oculto), llegará A4b (Bebés Pokémon) el 30 de septiembre, y culminará con la gran expansión de Megaevoluciones el 30 de octubre, que además celebrará el primer aniversario del juego. La confirmación oficial de cartas Megaevoluciones durante el Mundial apunta a un otoño estratégico e impactante para la comunidad de jugadores.

Además, con la llegada de Leyendas Pokémon Z-A el próximo 16 de octubre al catálogo de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, también se producirá el estreno de nuevas megaevoluciones, por lo que podrían estar incluidas en el nuevo set que se lanzará en Pokémon TCG Pocket.