Las polémicas palabras de la youtuber Soyunapringada: “Pegar a un hombre está bien, nunca está mal”

En el mundo de la creación de contenido al más alto nivel la exposición siempre es máxima y cualquier declaración puede convertirse en viral, sobre todo si está fuera de lugar y provoca polémica. Esto es un hecho que se ha comprobado en multitud de ocasiones, pero la última en volver a demostrarlo ha sido la influencer Soyunapringada.

La creadora de contenido y presentadora del programa Las moderadoras, disponible en Amazon Prime Video, se ha convertido en la diana de muchas críticas tras unas declaraciones emitidas durante una de las tertulias del espacio.

En el fragmento viral en cuestión, la youtuber realizó una reflexión sobre el uso de la violencia que muchos espectadores han considerado completamente fuera de lugar. Aun así, la mesa que la acompaña en el programa no quiso pararle los pies, de hecho, incluso le dio la razón, lo que ha avivado aún más la controversia alrededor del formato.

Las palabras de Soyunapringada sobre maltratar a los hombres

Durante la conversación, la influencer afirmó que “pegar a un hombre está bien, nunca está mal”, argumentando que, aunque no hubiera un motivo inmediato, “algo habrá hecho en su vida”, o incluso algún otro varón de su familia como su padre o su abuelo. Una declaración que extendió al dar el siguiente consejo: “Pegad a todos los hombres que podáis”.

Las personas que estaban con ella en el set secundaron la idea y llegaron a rematar la secuencia preparando un plan para ir “a pegar hombres”, un comentario que ha sido ampliamente criticado y considerado una incitación directa a la violencia.

Estas declaraciones han levantado un intenso debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de los creadores de contenido y el impacto que pueden tener mensajes de este tipo en la audiencia.

Lo que está claro es que desde el propio Amazon han querido rectificar borrando el vídeo para evitar que la polémica vaya más allá.