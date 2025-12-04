Uno de los streamers más grandes de Estados Unidos asegura que si MrBeast fuese más real en los vídeos “le cancelarían”

A lo largo de los años, muchos creadores de contenido han mostrado una versión distinta de sí mismos cuando están frente a la cámara. Algunos exageran su personalidad por el bien del espectáculo, otros se vuelven más reservados y unos cuantos incluso mantienen una identidad completamente separada para proteger su vida privada. Pero cuando se trata de los creadores más grandes del mundo, esa diferencia entre lo que se ve y lo que realmente son puede ser aún más marcada.

En este contexto, xQc, uno de los streamers más populares de Estados Unidos habló recientemente sobre cómo cambia la actitud del creador más grande de YouTube cuando no está grabando. Según él, este contraste es lo suficientemente grande como para que, si lo mostrara tal cual en sus vídeos, podría acarrearle problemas serios.

El motivo por el que xQc afirma que “cancelarían” a MrBeast

Durante una retransmisión, xQc aseguró que MrBeast es “mucho más real” cuando no hay cámaras delante, y que ese lado auténtico no siempre sería bien recibido por el público. Para ilustrarlo, señaló un chiste que el youtuber hizo mientras retransmitían junto a Adin Ross, un comentario que, según él, “no sería YouTube-friendly” y podría generar una reacción negativa enorme.

El streamer, que en ningún momento quiso atacar a la figura de MrBeast con estas palabras, explicó que, si ese tipo de humor apareciera en los vídeos del creador, podría provocar controversias que terminarían afectando incluso a su propia empresa: desde despidos hasta pérdidas económicas por la presión pública. Pese a ello, aseguró que esta diferencia entre la versión pública y la privada no es inusual, sino parte de cómo funciona el entretenimiento en internet.