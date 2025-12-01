La próxima adaptación de terror confirmada de Stephen King será la más aterradora de su obra

La idea de que la nueva versión de Mike Flanagan de Carrie, el clásico de Stephen King, superará a la icónica adaptación cinematográfica que dirigió Brian De Palma está comenzando a coger fuerza. Y demuestra lo importante que será esta adaptación. Aunque Stephen King ha escrito muchísimas novelas a lo largo de su vida, el libro debut que publicó en 1974 sigue siendo una de sus obras más famosas.

La historia sigue a una adolescente acosada que descubre que posee poderes telequinéticos durante la pubertad. En el clímax de Carrie, la heroína titular usa sus poderes para vengarse sangrientamente de los que fueron sus torturadores. Fue una novela icónica que cobró vida en la gran pantalla dos veces. Primero lo hizo en 1976 con un éxito abrumador y luego en 2013 con un remake que no funcionó tan bien.

Una miniserie que promete redefinir la novela de Stephen King

La versión de Carrie que se estrenó en el siglo pasado contribuyó al estrellato de Sissy Spacek, Nancy Allen y John Travolta. Además, este éxito de taquilla sigue siendo considerado un clásico del terror. Por otro lado, aunque el remake de Carrie de 2013 tuvo un éxito de taquilla más modesto, esta nueva versión fue criticada en su estreno por suavizar la cruda y sombría historia de la novela original que ideó el que es considerado el maestro del terror.

Por suerte, es poco probable que la próxima adaptación de Carrie cometa el mismo error. En su primer proyecto para Amazon tras dejar Netflix, Mike Flanagan creará una miniserie de Carrie, cuyo estreno está previsto para 2026. Lo cierto es que el director ya había adaptado al cine algunas historias de Stephen King, como El juego de Gerald o Doctor Sueño.

Durante su tiempo en Netflix, Mike Flanagan realizó algunas miniseries que se encuentran entre las mejores de terror. Sin duda alguna, la más conocida es The Haunting of Hill House, que es considerada por muchos como la mejor serie de terror. Es por eso que el creador se desenvuelve tan bien en este tipo de producciones tan oscuras. Dicho esto, un miembro del elenco de la próxima producción de Prime Video ha confirmado que la visión de Mike Flanagan de Carrie será una versión fresca del relato de Stephen King, que ni siquiera se inspirará demasiado en las adaptaciones anteriores.

Cualquiera que haya visto la icónica serie de Netflix puede afirmar que Mike Flanagan es un maestro en encontrar formas originales e innovadoras de abordar el concepto de su propia adaptación. The Haunting of Hill House no se parece ni remotamente a la novela homónima de Shirley Jackson en lo que respecta a la trama, pero la serie recrea a la perfección la mezcla de terror psicológico y drama de personajes que se encuentra en la novela. Todo apunta a que la visión de Carrie de Mike Flanagan podría ser la mejor serie de terror de 2026, así que el público está expectante.