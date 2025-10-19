Este clásico de ciencia ficción de Stephen King con Arnold Schwarzenegger sigue siendo una bomba en streaming

Un clásico de Stephen King que se estrenó en 1987 ha vuelto a despertar atención justo antes del estreno en cines del que será su remake. Sin duda, 2025 se ha convertido en el año de las adaptaciones de Stephen King, con al menos cuatro de sus historias convertidas en diferentes películas y series de televisión. Pero a solo unos meses del cierre de este año, existen varias historias del maestro del terror que están programadas para estrenarse, incluyendo la precuela de It: Welcome to Derry.

En lo que respecta a los proyectos de cine, The Running Man es la última película que aún no se ha estrenado. La adaptación de Edgar Wright de The Running Man podrá disfrutarse en salas el próximo 7 de noviembre de 2025. Este thriller estará protagonizado por Glen Powell como Ben Richards, quien participa en una competición mortal en la que debe sobrevivir durante 30 días.

Un clásico de Stephen King regresa en 2025

Sin embargo, esta es solo la nueva versión del clásico de supervivencia, ya que el primer intento contó con Arnold Schwarzenegger como protagonista. Aunque se espera que las reseñas de la nueva versión moderna del filme se publiquen en las próximas semanas, la cinta original de The Running Man recibió críticas mixtas. El aspecto más elogiado fue su sorprendente acción desbordante. Sin embargo, la crítica cargó contra ella por una trama repetitiva y la mala ejecución de la novela de Stephen King.

En este sentido, tanto Edgar Wright como Arnold Schwarzenegger han reflexionado sobre el clásico de acción de 1987 antes del estreno del remake. El director ha asegurado que su versión se acercará más a la novela de Stephen King, mostrando en particular que el personaje principal "está solo en el mundo, así que es como un juego del escondite mortal". Este es un recurso argumental que faltaba en la versión de los 80.

"The Running Man fue una de las películas que hice. Creo que hubiera sido genial si hubiéramos estado mejor preparados para esta película y con más dinero. Si hubiésemos tenido entonces... los efectos visuales de ahora. Sentí que podría haber sido mejor", comentaba Arnold Schwarzenegger al respecto del filme. Aunque no existen primeras reacciones sobre el remake, sí que hay una persona que ya ha visto la película y puede dar fe de su calidad. Stephen King aprobó la película y aseguró que el nuevo final se distanciará de la novela. La cinta original está disponible en Netflix.