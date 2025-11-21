La nueva precuela de 'It' en HBO Max confirmaría una teoría clave de la novela Stephen King

Si bien el misterioso origen de Pennywise en la serie It: Welcome to Derry no aclaró todos los misterios que rodeaban al monstruo, sí que pareció confirmar una teoría que está vinculada a la obra de Stephen King. Los lectores de sus novelas de terror se han preguntado durante mucho tiempo qué es exactamente Pennywise, y la presunta procedencia del villano finalmente se explicó en el cuarto episodio de la temporada de estreno.

Dado que en la escena inicial de It: Welcome to Derry, Pennywise se transforma en un coche solo para atormentar a una víctima, se puede afirmar que es mucho más que un simple payaso asesino. De hecho, Welcome to Derry ha llegado a insinuar repetidamente que Pennywise es una entidad maligna inmortal que llegó a la Tierra hace eones.

El misterio del origen de Pennywise

Ese capítulo en cuestión lo indica de forma contundente en su secuencia final, donde un joven Dick Halloran usa su don para leer la mente de Taniel. Una vez dentro, Dick descubre un mito que Taniel escuchó de niño sobre "The Galloo", y pronto se hace evidente que el monstruo al que se podría hacer referencia no es otro que Pennywise.

Esto podría interpretarse como una evidencia bastante clara, ya que Pennywise se asemejaría a lo que entendemos como un wendigo. Estas criaturas forman parte de un mito nativo americano y son unas entidades malignas que pueden poseer a las personas y llevarlas a cometer incluso canibalismo debido a un hambre insaciable. Lo cierto es que se suele utilizar como una representación malévola de la codicia más despiadada.

La visión de Taniel parece fundamentar con bastante solidez la condición de The Galloo como un wendigo, ya que esta entidad caza principalmente a los invasores europeos de América y se fortalece alimentándose de ellos. También se basa principalmente en el miedo, así como en otras emociones humanas negativas para mantener su poder. Todo esto coincide con las representaciones tradicionales del wendigo.

Lo cierto es que resulta evidente que Pennywise encuentra el éxito cuando su entorno está lleno de personas infelices, lo que explica las devastadoras muertes de personajes en Welcome to Derry. El monstruo también se deleita con el sufrimiento humano, que requiere una población egoísta e indiferente en la ciudad que da nombre a la obra.

Si se recoge esto como cierto, tiene sentido que Pennywise pueda ser finalmente derrotado si sus víctimas se niegan a temerle. Esto se debe a que el wendigo solo puede poseer a las personas a las que logra dominar. El final polémico de It: Chapter Two se basaba básicamente en esta idea, ya que los personajes principales se dieron cuenta de que solo necesitaban insultar a Pennywise para vencerlo. Este final cobra más sentido si los espectadores consideran a Pennywise como un wendigo, una de las teoría más populares sobre este universo.