PS6 apunta a competir directamente con Nintendo Switch 2 mediante un formato híbrido
PS6 tendría un modelo dedicado al juego tanto en modo televisión como portátil, simulando las características de Nintendo Switch 2
PS6 puede ser una de las consolas más revolucionarias de Sony, atendiendo a todas las informaciones que van surgiendo acerca de la máquina de próxima generación de la firma japonesa. Por el momento desde la compañía solo han asegurado que la consola está en desarrollo, pero las informaciones apuntan a que tendría como objetivo rivalizar de manera directa con Nintendo Switch 2.Surgen nuevos rumores sobre PlayStation 6, cuyo nombre en clave sería “Canis”, que apuntan a una propuesta innovadora: ofrecer no solo una consola de sobremesa, sino también una versión híbrida y dockeable, al estilo de Nintendo Switch 2. Esta versión portable-híbrida, según fuentes como Moore’s Law Is Dead, incorporaría capacidades técnicas de primer nivel. En modo portátil funcionaría con 16 unidades de cómputo RDNA 5 a 1,20 GHz, mientras que al estar conectada al dock aumentaría su frecuencia hasta los 1,65 GHz.
Además, tendría compatibilidad completa con los juegos de PS5 y PS4, incluiría un SSD M.2, vibración háptica y un consumo energético estimado de 15 W (TBP). Según estos rumores, el lanzamiento tanto de la consola de sobremesa como de esta versión portátil e híbrida podría ocurrir entre finales de 2027 y comienzos de 2028. Aun así, Sony no ha confirmado oficialmente ninguno de estos detalles, por lo que se recomienda cautela hasta que haya anuncios o verificaciones independientes.
Sony estaría preparando una gran generación con PS6
Otro dato interesante apunta a que Sony estaría considerando acelerar y abaratar el desarrollo de juegos para PS6 sustituyendo los costosos kits de desarrollo tradicionales (Dev Kits) por tarjetas PCIe, una solución que reduciría costes y simplificaría el proceso para los estudios. Estos rumores sugieren que Sony podría estar apostando por una estrategia similar a la de Nintendo, al ofrecer una consola híbrida y portátil además del modelo estándar. La inclusión de tecnologías avanzadas como RDNA 5, soporte para juegos de generaciones anteriores, y mejoras en accesibilidad para desarrolladores, refuerzan la idea de que PS6 busca marcar una diferencia significativa frente a generaciones previas.
Por otro lado, también se afirma que PS6 podría llegar con hasta tres modelos diferentes al mercado, con una consola de bajo coste y menor rendimiento, el denominado formato híbrido del que hemos hablado en esta publicación y una consola más potente que sea capaz de cumplir con prestaciones incluso mayores que las de PS5 Pro. Por el momento, hay que esperar hasta que Sony dé a conocer todos los detalles de su próxima generación de consolas.
