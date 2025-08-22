Uno de los primeros juegos exclusivos de PS6 podría haberse filtrado

PS6 se está convirtiendo en el gran atractivo de los jugadores de PlayStation ante la falta de un catálogo fuerte en la generación actual. De este modo, todos los rumores que van surgiendo en relación a la próxima consola se siguen con especial atención. Uno de los últimos apunta al que podría ser uno de los primeros grandes exclusivos de PS6 y todo parece apuntar hacia Gran Turismo 8, la nueva entrega de la saga de conducción.

Polyphony Digital ya trabaja en su próximo videojuego

En primer lugar, el creador de la saga, Kazunori Yamauchi,; sin embargo, no se indicó ninguna ventana de lanzamiento o fecha específica. Algunos aficionados consideran que el siguiente gran capítulo de la saga debería estrenarse en PlayStation 5, posiblemente hacia 2026; este argumento incluye la posibilidad de una presentación durante. Por otro lado, existe una corriente de análisis que ubica, coincidiendo con el ciclo típico de desarrollo de siete años entre generaciones de consolas de Sony, así como con el 30.º aniversario de Gran Turismo.

Esta alineación temporal refuerza la teoría de que Gran Turismo 8 podría llegar como título de lanzamiento de PS6, aprovechando al mismo tiempo como celebración del legado de la franquicia. Además, una vacante laboral publicada por Polyphony Digital sugiere que el estudio ya se está estructurando para futuros proyectos relacionados con la serie Gran Turismo, lo que apunta a que GT8 podría estar avanzando con vistas a un lanzamiento sincronizado con la próxima consola de Sony.

Aunque la posibilidad de un título de lanzamiento como Gran Turismo 8 para PS6 resulta atractiva y coherente con los ciclos históricos de Sony y el aniversario de la saga, por ahora no hay nada confirmado por parte de la compañía. Los aficionados seguirán pendientes de indicios oficiales, especialmente a medida que se acerque el supuesto período de anuncio de PS6, por lo que tocará seguir esperando a cualquier movimiento de manera oficial por parte de la firma japonesa.