El regreso de un personaje clave en 'John Wick 5' marcaría el rumbo de la franquicia

John Wick 5aún está lejos de estrenarse en las salas de cine, pero la emoción por esta esperada continuación no para de crecer. De hecho, el equipo involucrado en esta nueva entrega ha revelado algunos detalles que podrían dar pistas sobre el futuro de la próxima película. La única confirmación de John Wick 5 es que parece que se alejará de la Alta Mesa, ya que tendrá una fuerza antagonista nueva.

Sin embargo, los detalles de este proyecto específico aún se mantienen en secreto. Si bien es cierto que el único personaje confirmado que regresa es el propio John Wick, Chad Stahelski se ha acostumbrado a presentar nuevos personajes secundarios en cada entrega. Y es que existe un personaje de la película anterior que sería un excelente candidato para inaugurar esta nueva era de la franquicia de John Wick.

Una amenaza diferente a la Alta Mesa

Mr. Nobody fue un villano que apareció por primera vez en John Wick 4. El personaje fue presentado como un cazarrecompensas que terminó trabajando con el Marqués De Gramont para ganar la enorme recompensa que la Alta Mesa había puesto sobre la cabeza de John Wick al final de la película.

Lo cierto es que Mr. Nobody fue un personaje muy interesante. Una de las grandes razones fue que, por extraño que parezca, ayudó a John Wick en las primeras etapas de la película. Él fue el responsable de asesinar a varios asesinos que lo perseguían. Una idea interesante, ya que su objetivo era hacer que la recompensa por John Wick aumentara antes de que finalmente la cobrara.

Aunque Mr. Nobody no apareció mucho en John Wick 4, las escenas en las que participó aportaron algo muy diferente a la franquicia. En su papel de cazarrecompensas, el personaje cumplía un rol similar al de la mayoría de los asesinos presentes, pero se logró diferenciarlo lo suficiente como para despertar el interés de los espectadores.

Según parece, John Wick 5 pretende iniciar una nueva era para la franquicia, ya que la idea es alejarse de la Alta Mesa. Dado que Mr. Nobody no tuvo ninguna conexión directa con ella, puede que su regreso sea una opción interesante que habrías que considerar. Trabajó con el Marqués, pero su acuerdo concluyó cuando este falleció. Lo que sabemos es que Mr. Nobody no tenía ninguna otra relación con la cúpula de este complejo mundo criminal.

Los asesinos de John Wick están ligados a la Alta Mesa. Sin embargo, el hecho de que Mr. Nobody vaya por libre lo convierte en un gran candidato para ayudar a abrir la franquicia a un universo más amplio. Esto es lo que haría que John Wick 5 se dirija hacia un camino que todavía no se ha explorado.