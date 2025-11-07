⁠Rubius adelanta la estrategia de Rockstar tras el retraso de GTA 6 y asegura cuál podría ser su próximo paso

Es una de las noticias más temidas y, a la vez, más previsibles para muchos dentro del mundo de los videojuegos: GTA 6 se vuelve a retrasar. Aunque lo cierto es que nadie quería afrontar esta posibilidad, en el mundo de la creación de contenido no son pocos los usuarios que insistían en que esto era muy posible que ocurriese.

Uno de ellos ha sido Rubius, que también ha reaccionado a la noticia con cierta resignación. El streamer, después de aceptar el comunicado, empezó a pensar rápidamente en qué podía significar esto y qué consecuencias podría traer, apuntando directamente a los siguientes pasos que podría dar Rockstar.

Rubius habla de la posibilidad de que se lance un nuevo tráiler dentro de poco

La cuenta TikTok gta6clips ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido, que sacó rápidamente las siguientes conclusiones: “¿Sabéis lo que creo que va a pasar? Que han dicho esto, van a ver que la gente va a reaccionar agresivamente y, seguramente, enseñen o gameplay nuevo, o tráiler nuevo o imágenes”.

Esta sin duda sería una fórmula interesante para calmar los ánimos de los jugadores que se han sentido defraudados por este nuevo retraso. Además, teniendo en cuenta que Rubius ya acertó con esta segunda demora, está claro que su opinión merece ser tomada en cuenta.

Por otro lado, el creador de contenido también señaló el posible motivo de este aplazamiento. Según cree, este no se ha debido tanto a aspectos de la historia o del motor gráfico, sino que en la desarrolladora se están centrando mucho en el apartado online para que sea algo totalmente revolucionario en la industria.

A Rubius le da la sensación de que Rockstar pretende hacer algo nunca antes visto en este sentido: “Quieren ser ambiciosos de coj..., quieren meter mecánicas del roleplay”.