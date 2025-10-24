Samuel L. Jackson no tenía ni idea de que estaba interpretando a un Jedi cuando se unió a 'Star Wars'

Mace Windu se ha convertido en un personaje de suma importancia en Star Wars. Sin embargo, el actor que lo interpretó, Samuel L. Jackson, no tenía ni idea de que daría vida a un Jedi en las películas y series de la franquicia. Aunque es cierto que Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi o Anakin Skywalker suelen ser considerados los Jedi más poderosos, Mace Windu es un personaje que no debe pasarse por alto.

Desde que hizo su primera aparición en La Amenaza Fantasma, Mace Windu ha demostrado tener un enorme poder e influencia. De hecho, tanto la trilogía de precuelas como Star Wars: The Clone Wars reforzaron la relevancia que tenía el personaje. Sin embargo, Samuel L. Jackson reveló que, sobre todo al principio, no era consciente de que estaba interpretando a un Jedi.

El sable de luz púrpura es un símbolo único en 'Star Wars'

El amor que Samuel L. Jackson siente por Star Wars no es ningún secreto, y eso era cierto incluso antes de que consiguiera ese característico papel en la franquicia. De hecho, estaba dispuesto a interpretar a cualquier personaje menos relevante, como un stormtrooper, si George Lucas estaba dispuesto a darle una oportunidad. Por eso es sorprendente que la verdadera naturaleza de su papel fuera un secreto incluso para él.

"Una vez que empezaron a probarme túnicas Jedi, pensé quién era este tipo. Iba a ser genial. No había forma de que no lo hiciera", comentó Samuel L. Jackson con una sinceridad total. Teniendo en cuenta el secretismo que suele rodear a las películas de Star Wars, esto no es algo que sorprenda demasiado. Sí que resulta curioso imaginar que Samuel L. Jackson no tenía ni idea de lo icónico que acabaría volviéndose su personaje. Sin embargo, el alcance total del poder de Mace Windu aún no estaba claro, ni siquiera en esa película.

Aunque el sable de luz púrpura de Mace Windu sigue siendo uno de los colores más raros de Star Wars, no se le vio en acción hasta El Ataque de los Clones. En La Amenaza Fantasma, Mace Windu aparece formando parte del Consejo y protagonizando varias escenas clave. En este sentido, el emocionante enfrentamiento entre Mace y Palpatine en La Venganza de los Sith posiblemente sea su mejor momento, pero fue ahí donde el Jedi acabó encontrando su final.