Ser Jedi nunca fue gratis: 'Star Wars' al fin lo deja claro tras 26 años

Hace casi 30 años, Star Wars reveló el nivel de compromiso que era necesario para convertirse en un Caballero Jedi. Ahora, una nueva serie de cómics vinculada a la franquicia se prepara para revelar nuevos detalles sobre la que es considerada una de las prácticas más controvertidas de la Orden Jedi. En la primera entrega canónica de Star Wars, el joven Anakin Skywalker dejó a su madre cuando era tan solo un niño. Tenía un único propósito: convertirse en un Jedi.

Esta decisión tan importante fue la que cambió su vida para siempre. En este sentido, se sabe que los niños menores que Anakin van al Templo Jedi para ser entrenados. Una vez que fue llevado ante el Consejo Jedi, se reveló que Anakin Skywalker era demasiado mayor para ser incluido en la Orden Jedi según la tradición. Pues bien, un próximo cómic de Star Wars está listo para mostrarnos cuál es el coste real que implica elegir el camino Jedi.

El sacrificio para convertirse en un Caballero Jedi

La razón que explica el problema que tuvo Anakin es que la mayoría de los jóvenes eran llevados a ser entrenados antes de los 6 años. Precisamente, la mayoría de las veces tenían una edad entre 1 y 3 años. Esto significa que los padres decidieron abandonar a sus hijos para que se convirtieran en Jedi. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sean los propios niños quienes tomaron la decisión. Al menos eso es lo que sugiere el nuevo avance de Jedi Knights #8.

En estas primeras páginas del avance, los lectores conocen a Soona, una Jedi que reflexiona sobre el día en que la llevaron para ser entrenada en el Templo Jedi situado en Coruscant. Tras pasar todas las pruebas, Soona rápidamente se dio cuenta de que unirse a los Jedi significaría dejar atrás su vida y el amor de sus padres. Lo que resulta tan interesante es esta reflexión sobre la elección que hizo cuando era tan joven. El punto que conviene analizar es que se presentan ciertas dudas sobre si fue la decisión correcta o no.

En esta situación, Soona es capaz de recordar el momento en que deja atrás a sus padres, quienes también deseaban que alcanzara su máximo potencial. La controversia que implica el reclutamiento de Jedi a una temprana edad no es algo nuevo. De hecho, es uno de los debates más comentados en la comunidad de Star Wars. Dicho esto, este número parece profundizar más en el tema con un personaje Jedi que no está seguro de si su elección fue la correcta.