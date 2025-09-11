Saruman y Sauron como "hermanos": esta alocada idea cambiaría por completo 'El Señor de los Anillos'

Lo cierto es que, si lo analizas desde cierta perspectiva, es evidente que Sauron tiene un "hermano" en El Señor de los Anillos. Al menos desde cierto punto de vista. Si bien es cierto que el Señor Oscuro es el principal antagonista de El Señor de los Anillos, se revela muy poco al respecto de su pasado antes de la creación del Anillo Único.

Todo el mundo es consciente de que Sauron intentó dominar la Tierra Media a través de una serie de engaños con joyas antes de la época de Frodo, pero el origen real del villano muchas veces pasa desapercibido. Como es evidente, J. R. R. Tolkien fue quien exploró el pasado de Sauron con mayor profundidad en El Silmarillion y otras obras vinculadas a El Señor de los Anillos.

El origen del Señor Oscuro

Por lo que sabemos, en el principio de los tiempos, Eru Ilúvatar fue el responsable de crear la orden de los Valar. Después de ellos, vinieron los Maiar. Todo comienza a complicarse cuando Melkor se vuelve malvado y cambia su nombre a Morgoth. A él le sigue Mairon, uniéndose a la causa de Morgoth y convirtiéndose en su subordinado más fiel bajo el apodo de Sauron.

Tras la derrota de Morgoth al final de la Primera Edad, Sauron es quien siembra el caos en la Tierra Media antes de ser aplastado por los miembros más destacados de la Comarca. Pero hay algo más que debes saber. Sauron no es el único maia presente en El Señor de los Anillos. De hecho, los cinco magos pertenecen a la misma orden, aunque sus recuerdos están suprimidos.

Sauron es la sombra que oscurece la Tierra Media en 'El Señor de los Anillos' Difoosion

Por ese motivo, la idea de ver a Saruman y Sauron como hermanos espirituales enriquece aún más los acontecimientos que se vieron en El Señor de los Anillos. Para empezar, la traición de Saruman cobra mucho más sentido. Puede que los magos no tuvieran recuerdos completos de Valinor, pero tiene cierto sentido que Saruman se volviera malvado.

Además, siguiendo este mismo argumento, Saruman buscó arrebatarle a su hermano mayor la preciada posesión que tenía bajo su control, que en este caso sería la Tierra Media. En este sentido, podría argumentarse que el giro de Saruman hacia la oscuridad no se debió necesariamente a la corrupción o la codicia. Simplemente era su naturaleza la que lo obligaba a seguir un destino similar. Esta sorprendente conexión compartida entre Sauron y Saruman sugeriría por qué ambos se convirtieron en enemigos de la Tierra Media.