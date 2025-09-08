Orlando Bloom se pronuncia sobre el regreso de Legolas en la nueva película de 'El Señor de los Anillos'

La próxima película que expandirá la franquicia de El Señor de los Anillos, La Caza de Gollum, podría traer de vuelta a algunos de los personajes más queridos de esta saga de fantasía. En este sentido, Orlando Bloom, conocido por dar vida a Legolas, ha opinado al respecto de su posible regreso. Con fecha de estreno prevista para finales de 2027, Andy Serkis ha sido el escogido para dirigir la nueva película.

El mes pasado, Ian McKellen ya confirmó que, además del evidente regreso de Gollum, también aparecerían los personajes de Frodo y Gandalf. Además, se ha especulado mucho sobre la posible participación de Viggo Mortensen como el carismático Aragorn, pero el actor decidió ser algo más prudente.

La posibilidad de volver como Legolas

Durante una entrevista con Today, Orlando Bloom habló sobre la nueva película derivada de El Señor de los Anillos y si había opciones de que pudiese participar en ella de alguna forma. Sorprendentemente, el actor reveló que no había oído nada sobre la posibilidad de repetir el papel de Legolas. Sin embargo, no cerró por completo la puerta, ya que admitió que todo era posible.

"La verdad es que no he oído ni pío. No lo sé. Sé que se está centrando en Gollum, así que todo es posible", confirma el actor. En este sentido, Orlando Bloom sugirió que no sería de su agrado que el personaje de Legolas fuera reemplazado en la nueva película.

La franquicia de 'El Señor de los Anillos' continúa creciendo con nuevas producciones Difoosion

Aunque la mayoría ha asumido que la historia de La Caza de Gollum seguirá el relato original de J. R. R. Tolkien, no está completamente claro de qué manera se desarrollará el guion. En la idea original del escritor, Aragorn tiene la tarea de capturar a Gollum después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo en La Comunidad del Anillo. Sin embargo, este interesante momento ha suscitado muchas preguntas sobre el reparto.

Dado que ya han pasado más de veinte años desde que concluyó la trilogía principal de El Señor de los Anillos, cuando se estrene La Caza de Gollum, el nuevo spin-off necesitará volver a elegir actores para los papeles clave o confiar en gran medida en la tecnología de rejuvenecimiento digital para traer de regreso a los miembros originales en sus respectivos papeles.