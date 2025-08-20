¿Cómo Frodo regresaría a la Tierra Media en la nueva película de 'El Señor de los Anillos'?

Tras la confirmación de que Frodo Bolsón aparecerá en la nueva película de El Señor de los Anillos que se centrará en Gollum, muchos espectadores se preguntan cómo es esto posible. Lo cierto es que las noticias sobre El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum han sido escasas desde que se produjo el anuncio oficial del desarrollo. Lo único seguro del proyecto es que Andy Serkis, el actor que interpretó a Gollum, dirigirá el proyecto. También se sabe que se estrenará a finales de 2027.

Más allá de eso, se ha revelado poco sobre la próxima película que continúa expandiendo la franquicia de El Señor de los Anillos. Durante este tiempo, han surgido numerosos rumores sobre qué miembros de la Comunidad del Anillo podrían repetir sus papeles en el proyecto, pero no se ha confirmado nada concreto todavía. Esto cambió cuando Ian McKellen insinuó el regreso de Gandalf y Frodo.

La posible conexión con 'La Comunidad del Anillo'

En la convención For the Love of Fantasy que se celebra en Londres, Ian McKellen confirmó que el rodaje de La Caza de Gollum comenzaría en 2026. También aseguró dos "secretos" sobre el casting: aparecerá un personaje llamado Frodo y otro en la película conocido como Gandalf. Aunque no aclaró si él y Elijah Wood repetirían sus papeles, la confirmación de la participación de esto personajes es suficiente para despertar curiosidad.

La pregunta más importante que habría que responder es cómo podrá Frodo regresar a la franquicia sin que resulte forzado. La guionista Philippa Boyens confirmó el regreso de Gandalf en 2024, lo que significa que no hay dudas sobre la participación del mago en la película. Sin embargo, no se esperaba necesariamente que Frodo tuviera un papel en la cinta.

La razón de esto fue la trama que se abordará, la cual se centraría en la búsqueda de Gollum por parte de Gandalf y Aragorn en medio de los eventos de La Comunidad del Anillo. En la película de 2001, Gandalf le confiesa a Frodo que buscó a Gollum por todas partes. Sin embargo, el enemigo fue quien lo encontró primero.

Se espera que El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum se centre en esta búsqueda, aunque aparentemente se desarrollaría principalmente fuera de la Comarca, dejando a Frodo fuera de la ecuación. Sin embargo, eso no evita que Elijah Wood podría hacer un cameo como Frodo.

Por ejemplo, La Caza de Gollum podría arrancar con Gandalf dejando a Frodo en la Comarca. Asimismo, también podría terminar con Gandalf regresando a la Comarca tras su búsqueda de Gollum. Algunos rumores sugieren que la película podría llegar hasta la secuencia de las Minas de Moria. Esto permitiría a Frodo regresar junto a Gandalf, Aragorn y los otros miembros de la Comunidad.