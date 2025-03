Los seguidores de Marvel Studios piensan que She-Hulk volverá en Vengadores: Doomsday

Jennifer Walters, conocida como She-Hulk, no ha aparecido en el UCM desde el final de la serie de Disney+ titulada She-Hulk: Attorney at Law. Por eso, su última aparición se remonta a octubre de 2022. Y es que eso no evita que los espectadores crean saber cuándo podría regresar el personaje vinculado a Bruce Banner. Esto tiene relación con el hecho de que la actriz Tatiana Maslany fue una de las invitadas para la Comic Con Liverpool 2025, que tendrá lugar del 3 al 4 de mayo.

Pese a que había quienes esperaban ver a la protagonista de She-Hulk en dicha convención, la actriz tuvo que cancelar su aparición debido a lo que las redes sociales de la Comic Con Liverpool denominaron como "compromisos de rodaje". En la propia publicación, se confirmó que las personas que ya pagaron por sesiones de fotos o autógrafos recibirán un reembolso.

She-Hulk ha sido una serie bastante criticada en el UCM

Y es que esta misma situación es la que ha llevado a los seguidores de Marvel Studios a empezar a pensar que She-Hulk formará parte del reparto de Vengadores: Doomsday. La razón principal es que la Comic Con de Liverpool coincide con el rodaje principal del próximo gran estreno del UCM, por lo que muchas personas piensan que si Tatiana Maslany tiene que ausentarse del evento por compromisos de rodaje, lo más probable es que sea por estar en Vengadores: Doomsday.

Además, los directores de Vengadores: Doomsday, Joe y Anthony Russo, ya confirmaron que planean comenzar el rodaje de la película de manera casi inminente. La producción se extendería durante el verano antes de que el elenco y el equipo se tomen un descanso. Por supuesto, esto sucedería antes del desarrollo de Secret Wars.

Y es que, aunque el rodaje comienza pronto, aún no se ha anunciado el reparto oficial de Vengadores: Doomsday. Los espectadores han podido intuir algunas incorporaciones importantes tras las confirmaciones de actores importantes como Anthony Mackie o Benedict Cumberbatch.

También se sabe que los miembros de los 4 Fantásticos repetirán sus papeles tras su presentación durante este año. Por otro lado, a principios de este mismo mes, ya se filtró lo que parecía ser arte conceptual de los Vengadores, y una de las imágenes muestra claramente a Bruce Banner y Jennifer Walters. Esto llevó a los espectadores a creer que She-Hulk formaría parte de la trama de Vengadores: Doomsday. Los hermanos Russo han dicho que cualquier persona que sea parte del UCM es un blanco justo para regresar, así que la participación de Tatiana Maslany no tendría por qué ser descartada.

La película Vengadores: Doosmday se estrena en 2026.