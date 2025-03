Los Hermanos Russo gestionan de una manera muy curiosa a los actores del Universo Marvel

Esta semana Netflix ha lanzado una película muy esperada. Se llama en castellano "Estado eléctrico" y tiene a los hermanos Russo (Anthony y Joe) como directores de esta superproducción que cuenta con un presupuesto estimado de 320 millones de dólares. De hecho, gracias a esta cifra tan elevada está considerada como la más costosa en la historia de la plataforma estadounidense.

Durante las diferentes promociones de la película, los directores que se hicieron conocidos por éxitos relacionados con el Universo Marvel como "Vengadores: Endgame", también han tenido tiempo para hablar sobre los siguientes proyectos que están previstos en este ámbito: 'Vengadores: Doomsday' y 'Secret Wars'. Actualmente, ya están inmersos en estas producciones.

Personajes del Universo Marvel

Por tanto, a pesar de barajar otras opciones, Marvel decidió apostar por ellos para las siguientes películas de las sagas. Eso sí, hay que tener en cuenta que los hermanos Russo llevan un tiempo apartados de este complejo mundo en el que hay muchos personajes y/o protagonistas. Por tanto, es complicado saber con qué actores están disponibles en cada momento.

Para resolver este problema, los directores han encontrado una solución cuanto menos curiosa que no dejará indiferente a nadie. Igual que en España son muy comunes los cromos de los equipos de fútbol, en Estados Unidos es habitual las colecciones de béisbol. Ellos han decidido imitar este tipo de producto con los actores y actrices del Universo Marvel.

Unos cromos y mucho trabajo

"Sí, seguimos utilizando las tarjetas de béisbol. Ahora tienen imanes para que podamos ponerlas en una pizarra y mirarlas. Es la única forma de llevar la cuenta de la cantidad de personajes con los que trabajamos", reconocían en una entrevista durante la promoción de "Estado eléctrico". Además, puntualizan: "En cuanto a quién aparece en las películas, se trata de un largo proceso creativo para explorar hacia dónde queremos llevar la historia. ¿Cuál es el área más sorprendente y emocionante en la que podemos adentrarnos, y qué personajes nos ayudan en ese esfuerzo?".

Por último, Infobae apunta que la película 'Vengadores: Doomsday' "tiene su estreno fijado para abril del año que viene, y se presenta como la gran esperanza para que Marvel remonte el vuelo después de fracasos recientes como 'The Marvels' o 'Capitán América: Brave New World'. Eso sí, en los próximos meses el Universo Marvel comprobará si tienen o no éxito las siguientes producciones: 'Thunderbolts' y 'Los cuatro fantásticos'.