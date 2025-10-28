Una serie animada de Crash Bandicoot estaría siendo desarrollada para Netflix

Netflixcontinúa expandiendo su catálogo con adaptaciones de videojuegos, y esta vez parece que le ha tocado el turno a uno de los personajes más queridos de los años 90. Todo apunta a que Crash Bandicoot, el icónico marsupial creado por Naughty Dog, dará el salto a la animación con su propia serie en la plataforma de streaming.

Tras el éxito de otras producciones como Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners o Castlevania, la compañía sigue apostando fuerte por universos nacidos en los videojuegos. Y aunque todavía no hay fecha de estreno ni detalles oficiales, el regreso de Crash promete una buena dosis de nostalgia y caos giratorio.

WildBrain Studios será el encargado de dar vida a este clásico de los videojuegos

Según reporta el medio What’s On Netflix, WildBrain Studios, los responsables de Sonic Prime, estará a cargo de la animación de la serie. El estudio tiene experiencia adaptando personajes icónicos de los videojuegos, por lo que parece un socio natural para traer de vuelta al icónico personaje naranja.

Aunque será la primera serie protagonizada por Crash Bandicoot, el personaje ya había aparecido antes en televisión, concretamente en Skylanders Academy, también disponible en Netflix. Esta nueva producción, sin embargo, marcaría su primer papel principal en formato animado. Eso sí, por ahora no hay información sobre la trama ni sobre quién estará detrás del guion o la dirección.

La apuesta encaja dentro de la estrategia de Netflix de reforzar su presencia entre los amantes de los videojuegos. La plataforma ya ha demostrado que puede manejar franquicias de gran peso y convertirlas en éxitos de crítica y público. Además, otras adaptaciones como Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft y la futura serie de Assassin’s Creed confirman que la compañía seguirá explorando este terreno.