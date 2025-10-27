Netflix llega a Simyo: los clientes ya pueden suscribirse con un ligero ahorro a cualquier plan

Simyo ha añadido Netflix a sus tarifas, aunque, de momento, solo para sus ya clientes. La operadora de MásOrange permite a quienes tienen planes de fibra y móvil con ella, sumar la plataforma de streaming. Los clientes pueden suscribirse a cualquiera de los tres planes de Netflix por casi 1 euro menos de su precio independiente.

Las operadoras están aumentando los contenidos extra de los que disponen sus tarifas. Ya no se limitan a ofrecer fibra y móvil, ahora cuentan con paquetes con televisión, varios de ellos, muy completos. Es el caso de Simyo, cuya introducción de Netflix no se muestra en su web, pero sí a los ya clientes en su área personal de la web o la app Simyo.

Cuánto cuesta cada plan en Simyo

Según ha revelado BandaAncha —uno de los principales medios sobre telecomunicaciones de España—y también aparece en la web de Netflix, Simyo ya ofrece Netflix. La operadora no ha lanzado un comunicado oficial sobre la implementación de la plataforma, y, ni siquiera, aparece para contratar en su web. Sin embargo, sí aparece la opción para contratación a los clientes que tienen fibra y móvil.

En la aplicación de Simyo aparece un banner que afirma "Spoiler: Netflix llega a Simyo". Tras pulsar en él, se indica: "Tener tu fibra y tu móvil con Simyo es una pasada... y si además le pones Netflix, todo va de cine ;)". Desde allí puedes añadir el servicio, el cual se suma a la tarifa, para un único pago.

En cuanto a los precios, así quedan en comparación con suscribirte a Netflix de forma independiente:

Plan Estándar con anuncios : 6 euros vs 6,99 euros

: 6 euros vs 6,99 euros Plan Estándar : 13 euros vs 13,99 euros

: 13 euros vs 13,99 euros Plan Premium: 19 euros vs 19,99 euros

No obstante, conviene recordar que Simyo limita la calidad del streaming con datos móviles. La operadora no deja reproducir el contenido a la mayor calidad, por lo que, incluso si tienes el Plan Premium, no podrás ver el contenido 4K/UHD a esta resolución.

Sobre la disponibilidad de Netflix para los futuros clientes de Simyo, lo más probable es que más pronto que tarde la operadora lance esta opción para ellos también, y se muestre en su web. Sin embargo, no hay fecha, ni anuncio oficial, ni apenas información.