Aprovecha esta oferta flash y llévate este SSD de 1 TB que es compatible con PS5 por menos de lo que cuesta un juego triple A

Lo que empezó siendo algo opcional finalmente se ha convertido en un componente imprescindible si queremos mejorar el rendimiento de nuestro PC, se trata del SSD. De hecho, muchos de los juegos triple A que están saliendo lo tienen entre sus requisitos recomendados. No obstante, si lo que buscas es la mejor relación capacidad-precio, los discos duros mecánicos siguen sin tener rival. Dicho esto, en esta ocasión todo el protagonismo es para el SSD Ediloca EN870 de 1 TB, que está en oferta y tiene un precio muy atractivo.

Ahora puedes comprar el Ediloca EN870 de 1 TB en Amazon por tan solo 59,99 euros. Cuando no está en oferta cuesta 75,99 euros, lo que se traduce en un descuento del 21 %. Cabe mencionar que es el precio mínimo histórico, así que estamos hablando de una oferta que no puedes dejar pasar. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas por parte de los usuarios (más de 3.500 valoraciones), son mayormente positivas, de ahí que tenga una nota media de 4,6 estrellas sobre 5.

Hazte con el SSD Ediloca EN870 de 1 TB en Amazon por 59,99 euros

Ediloca EN870 es un SSD rápido y fiable Ediloca

Si estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con un SSD de 1 TB que sea rápido, fiable y barato, ha llegado el momento. El Ediloca EN870, que tiene una interfaz PCI Gen4 x4 y un factor de forma M.2 2280, ofrece velocidades de lectura y escritura de de hasta 7.450 MB/s y 6.600 MB/s respectivamente. Además, no solo funciona PC, también es compatible con PS5. Sí, has leído bien. Si tienes esta consola de Sony puedes ampliar su capacidad de almacenamiento sin gastar una fortuna.

Los juegos triple A cada vez ocupan más espacio, por eso es muy importante tener un SSD de mínimo 1 TB. Títulos como Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y Horizon Forbidden West Complete Edition, entre otros, requieren más de 100 GB de espacio, de ahí que tener un SSD como el Ediloca EN870 de 1 TB sea muy recomendable. Y si necesitas más espacio, también está disponible con 2 TB y 4 TB de capacidad, pero el precio se dispara.

Instalar un SSD M.2 2280 es muy fácil y rápido, sobre todo en un ordenador de sobremesa y PS5. Solo necesitas un destornillador y lo tendrás instalado en menos de 10 minutos. Si tienes un ordenador portátil, aquí todo cambia. No es que sea más difícil, pero tendrás que quitar más tornillos y posiblemente desconectar algún cable. Ahora bien, los portátiles suelen llevar un SSD con factor de forma M.2 2230, que es más pequeño. Por lo tanto, el Ediloca EN870 no sería compatible.

Si tienes un presupuesto muy ajustado, entonces el Ediloca EN870 de 1 TB es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que tienes ahora mismo por menos de 60 euros. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice, la oferta, no te arrepentirás.

