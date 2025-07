Si buscas un móvil barato que ofrezca un buen rendimiento, este es un acierto y cuesta poco más de 100 euros

Tenemos que hablar una vez más del Redmi 14C, un móvil de gama baja que vuelve a estar mucho más barato del precio de venta recomendado, y es que tiene un descuento del 38 % en Amazon. Por lo tanto, es un buen momento para comprar este smartphone que cuenta con más de 1.200 valoraciones, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,2 sobre 5.

Si bien este móvil tiene un precio recomendado de 179,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, actualmente está disponible por 129,99 euros en la web de Xiaomi. Ahora bien, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por tan solo 111 euros. Al estar hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento no hace falta decir que, si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Hazte con el Redmi 14C a precio de derribo en Amazon

Aunque este móvil no lleva un procesador de última generación y tampoco tiene una pantalla con resolución Full HD+, ofrece una serie de características que son más que suficientes para garantizar un buen rendimiento y una calidad de imagen más que aceptable. Además, al estar hablando de un móvil de gama de entrada no sería justo pedirle lo mismo que a un modelo de gama media.

Por 111 euros te llevas un smartphone que tiene una pantalla de 6,88 pulgadas con resolución HD+ (1.640 por 720 píxeles). Se ve bastante bien, aunque no esperes unos colores tan vibrantes como en un panel AMOLED. No obstante, lo que llama la atención es la tasa de refresco de 120 Hz, que no suele ser lo más habitual en los móviles de su categoría.

Para que HyperOS (basado en Android) se mueva de forma rápida y fluida han apostado por el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, que si bien no está pensado para correr los juegos más exigentes, puede con todo lo demás. Volviendo al tema del almacenamiento, cabe mencionar que se puede ampliar con una tarjeta microSD, así que no tendrías que tener ningún problema a la hora de guardar todas tus fotos y vídeos.

La autonomía es, sin duda, uno de los puntos fuertes de este móvil. A llevar un procesador muy eficiente a nivel de consumo y una batería de 5.160 mAh, podrás llegar al final del día sin usar el cargador. Lo que no tiene es una carga muy rápida, estamos hablando de 18 vatios.

Como puedes ver, el Redmi 14C no está nada mal, y ahora que se puede conseguir por 111 euros es una opción mucho más interesante. Hay alternativas que cuestan más o menos lo mismo, pero no todas son de una marca tan reconocida. Así que, no lo dudes más y no lo dejes escapar, este terminal es una apuesta segura.

