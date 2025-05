Convierte tu salón en una sala de cine con esta Smart TV LG de 65 pulgadas que tiene 1209 euros de descuento

Si tenías pensado comprar un televisor OLED de muchas pulgadas y estabas esperando un chollo, esta oferta de Amazon no te dejará indiferente. La Smart TV LG OLED65C44LA tiene un 45 %, así que su precio ha caído en picado. Esto hace que sea una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Además, es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo ya que tiene 5 años de actualizaciones del sistema operativo.

Este televisor tiene un precio recomendado de 2.699 euros, pero actualmente está disponible por 1.800,10 euros en la web de LG. No obstante, si lo compras en Amazon será tuyo por 1.489,90 euros. ¡Vaya ofertón! Como no sabemos si hay muchas unidades disponibles y tampoco cuándo finaliza esta oferta, te recomendamos que lo compres lo antes posible si no quieres perder la oportunidad de conseguir esta Smart TV de gama alta a precio de derribo. Por cierto, si tienes poco espacio, siempre puedes adquirir el modelo de 42 pulgadas que en el momento de escribir estas líneas cuesta 869,90 euros (38 % de descuento).

Esta Smart TV LG viene con webOS 24 LG

A nivel de características esta Smart TV tiene un panel OLED de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, lo que se traduce en una calidad de imagen que te dejará sin palabras. La tecnología OLED es la clave aquí, ya que permite que cada píxel se ilumine de forma independiente. Dicho panel ofrece unos niveles de brillo y contraste espectaculares, lo que se traduce en un mayor realismo en cada escena.

Esta Smart TV lleva en su interior el procesador 4K α9 Gen7 con IA, que mejora el escalado para que el contenido se vea de forma más clara y nítida. Lo que hace es analizar cada imagen en tiempo real, al igual que el sonido, para ofrecer la mejor experiencia. La fluidez también está garantizada gracias a su tasa de refresco de hasta 144 Hz con VRR, una característica que agradecerás si tienes una PS5, PS5 Pro o Xbox Series X|S, aunque estas consolas solo soportan hasta 120 Hz. Además, es compatible con varios formatos HDR, incluyendo Dolby Vision, HDR10 y HLG.

No menos importante es la conectividad, y aquí está a la altura de lo esperado y no decepciona. Tiene cuatro puertos HDMI, una salida digital óptica de audio, tres puertos USB 2.0, una entrada Ethernet, dos entradas RF, una ranura CI, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5. Por lo tanto, permite conectar hasta cuatro fuentes de vídeo. Por ejemplo, un PC y tres consolas.

Aprovecha que esta Smart TV tiene un descuentazo en Amazon y llévatela por 1.489,90 euros. Ahora bien, será mejor que seas rápido, esta oferta puede finalizar en cualquier momento. Y si tienes dudas y no sabes si comprarla, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.