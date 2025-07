Si tu portátil pide a gritos que lo cambies, este equipo de Lenovo es el reemplazo perfecto y sin gastar una fortuna

En ocasiones, elegir un portátil no es fácil ya que estamos hablando de un mercado muy competitivo donde todos los días hay muchos modelos en oferta. No obstante, si estás buscando un equipo que ofrezca un buen rendimiento, tenga un SSD de gran capacidad, venga con el sistema operativo de Microsoft y sea asequible, te recomendamos el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, que actualmente tiene un 18 % de descuento en Amazon.

Por sus características, que veremos más adelante, este portátil es una apuesta segura si buscas un equipo que te dure muchos años. Dicho esto, si bien el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 tiene un precio recomendado de 849 euros, lo puedes encontrar en Amazon por 699 euros. Cabe mencionar que pocas veces han estado tan barato, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar.

Ahorra 150 euros comprando el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 en Amazon

Este portátil viene con Windows 11 preinstalado Lenovo

El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, que tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, cuenta con una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas con biseles estrechos, lo que le da un toque más moderno. Por otro lado, decir que incorpora dos altavoces de 1,5 vatios con Dolby Audio. A esto hay que añadir una batería de 47 Wh y carga rápida. Sobre esto último, 15 minutos de carga son suficientes para dos horas de uso.

El procesador es muy importante cuando hablamos de rendimiento, y este portátil lleva un Intel Core i7-13620H, que es perfecto para multitarea. Ahora bien, al no tener una tarjeta gráfica dedicada no está pensado para jugar. Sin embargo, es capaz de mover muchos juegos que no sean triple A. Para jugar a títulos como Indiana Jones y el Gran Círculo o DOOM: The Dark Ages hay que hacerlo vía Xbox Cloud Gaming. En cuanto a la RAM y almacenamiento, tiene 16 GB y 1 TB respectivamente.

Pasamos a la conectividad, y aquí incorpora x1 lector de tarjetas SD, x2 USB 3.2 tipo A Gen 1, x1 HDMI 1.4, x1 USB 3.2 tipo C Gen 1, x1 conector de audio, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Por cierto, el puerto USB tipo C se puede usar para transferir datos, como salida de vídeo y también para cargar el portátil. En este sentido es muy versátil.

En definitiva, si buscas un portátil asequible que te permita usar Office u otra suite ofimática, a la vez que tienes muchas pestañas abiertas en el navegador y varios programas en segundo plano, y todo esto sin perder rendimiento, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es un acierto. Este equipo es capaz de todo esto y mucho más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.