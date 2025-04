'Spider-Man: Brand New Day' adaptaría el acuerdo más polémico de Peter Parker en el UCM

El título de Spider-Man: Brand New Day parece haberse conectado directamente con una historia de cómics que estaría estrechamente vinculada a Mefisto. De hecho, esto es lo que habilitaría un puente factible para mostrar el esperado debut del villano en las películas de Marvel Studios. Si bien es cierto que Tom Holland no se ha anunciado como parte de Vengadores: Doomsday, se ha confirmado que el actor regresará como Spider-Man para al menos una aparición en 2026.

Y es que, después de haber estado un largo tiempo sin novedades, Sony al fin confirmó que la próxima película en solitario del héroe en el UCM será Spider-Man: Brand New Day. Ese título es una referencia clara a un evento polémico de la vida de Peter Parker con Mefisto, un villano de poder inmenso. Ya se rumoreaba la idea de que el personaje haría su primera aparición en Marvel Studios como parte de WandaVision, con muchas teorías sobre el papel que podría desempeñar en la serie. Sin embargo, ninguna de las ideas fue precisa.

Mefisto podría ser clave para Peter Parker

La historia de Spider-Man: Brand New Day podría tener diferentes planes para el personaje, ya que un rumor reciente sugirió la participación de Mefisto. Lo más curioso es que existe una manera perfecta para que el UCM justifique su aparición con un papel crucial para la trayectoria de Spider-Man en el UCM.

Si bien es cierto que Sony ha revelado el título de la próxima entrega de la franquicia de Spider-Man, el villano principal de la película aún no se ha anunciado. Por eso, esto deja la puerta abierta para que alguien como Mefisto pueda hacer acto de presencia. Eso podría ser justo lo que está sucediendo. Una de las teorías más comentadas es la que sugiere que el regreso de Zendaya como Mary Jane no tendría tanto peso, sobre todo por el final que se vio en Spider-Man: No Way Home.

Dado que se rumorea que Mefisto aparecerá en Spider-Man: Brand New Day y que el título de la película se relaciona con los cómics con Spider-Man en los que el villano apareció, es posible que aparezca para dar vida a una nueva versión del infame acuerdo que cambió por completo la vida de Peter Parker.

Dado que la versión de Mary Jane de Zendaya no está casada con el Peter Parker de Tom Holland, este supuesto acuerdo en el UCM podría tener un giro único. Por eso, no se descarta que el objetivo de Peter Parker sea que Mefisto consigua que sus seres queridos recuerden quién es en realidad.